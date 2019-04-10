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Песков возразил Лукашенко, назвавшему «санкциями» действия России

11.04.2019 13:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кремль не согласен с президентом Беларуси Александром Лукашенко, назвавшим «санкциями» закрытие российского рынка для нескольких товаров из Беларуси, передает ТАСС. «Мы, конечно, не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Никакие санкции Россия не вводит», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Фото: Reuters

Представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что «существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой». «Продолжается двусторонняя работа по выходу на это самое совместное понимание», — заверил он.

Песков подчеркнул: «Россия — об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин, когда они [с Лукашенко] в последний раз встречались в Сочи — по-прежнему привержена Союзному государству, идеалам совершенствования этого Союзного государства в соответствии с теми документами, которые более десятилетия тому назад были подписаны главами государств».

Пресс-секретарь Путина также напомнил, что «существует огромный объем прямой и косвенной помощи», которую оказывает Россия, «нашим белорусским братьям». «В то же время остается на повестке дня ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросы существенные», — констатировал представитель Кремля. И вновь отметил: «Мы не можем согласиться в том, что это все можно как-то ассоциировать с санкциями или с выкручиванием рук».

Песков отказался говорить «о режиме работы трубопровода», поскольку такой информацией обладает не Кремль, а кабинет министров РФ. Таким образом он отреагировал на слова Лукашенко о том, что Минск будет при необходимости закрывать нефтепроводы для проведения ремонтных работ, несмотря на транзит через них российской нефти.

Песков также отметил, что Кремль понимает эмоциональную риторику Лукашенко, хотя является сторонником более спокойного тона переговоров.

«Безусловно, мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, хотя порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля.

 
Теги: Минск
 
 
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Песков также отметил, что Кремль понимает эмоциональную риторику Лукашенко, хотя является сторонником более спокойного тона переговоров.
 
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