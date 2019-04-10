Глава агентства США по международному развитию по Европе: С возвращением посла в Минск посольство окрепнет

Источник материала: Tut.by

Малый бизнес в Беларуси очень активен, и в будущем это принесет стране ощутимые результаты. Такое мнение во время конференции Venture Day Minsk высказал глава Бюро Агентства США по международному развитию (USAID) по Европе и Евразии Брок Бирман.



Фото: www.facebook.com/USAIDBelarus

— Я сам работал в частном секторе и, по сути, то, что происходит сейчас в стране с точки зрения предпринимательства, это залог успеха для любой страны, не только для Беларуси. Я большую часть своей карьеры провел в роли мелкого предпринимателя, поэтому я прекрасно понимаю, насколько такая активность в сфере предпринимательства важна и что эти шаги принесут результаты в будущем, — считает Бирман. — Основная же наша цель в Беларуси — налаживание связей с компаниями государственного и частного сектора.

Как признался американский чиновник, за год работы в агентстве он успел установить плотные рабочие отношения с временным поверенным в делах Беларуси в США Павлом Шидловским. В Минск же Бирман прилетел впервые. Здесь он планирует встретиться с главой МИД Владимиром Макеем, чтобы обсудить экономическое и бизнес-сотрудничество между Беларусью и США, а также развитие сферы туризма. Кроме того, представитель программы посетит Национальный архив, чтоб обсудить, как американцам отследить свою историческую связь с Беларусью.



Фото: www.facebook.com/USAIDBelarus

— Мы хотим создать для американцев, у которых есть корни в Беларуси, возможность отследить свою генеалогию, узнать больше о тех белорусских местечках и деревнях, откуда пошли их предки и помочь им посетить эту страну. В США есть много потомков выходцев из Беларуси, но они не знают, что это за страна. Поэтому мы хотим создать для них такую возможность, — рассказал Брок Бирман.

Возвращения послов в Минск и Вашингтон , о котором страны договорились в январе, по мнению Бирмана, поспособствует более тесным связям между американскими и белорусскими предпринимателями.

— Отношения между Беларусью и США улучшаются день за днем. Я был очень впечатлен работой временной поверенной в делах США в Беларуси Дженнифер Мур. Она прекрасный специалист, знает, что происходит в стране и работает с этим. Надеюсь, что после обмена послами представительство США в Беларуси окрепнет. Мы сейчас работаем над тем, чтобы в посольстве работало больше сотрудников, чтобы они оказывали помощь молодым белорусским предпринимателям, которые не едут к успеху на лифте, потому что его нет, а идут по лестнице. Поэтому этот вопрос [возвращения послов] будет решаться поэтапно, шаг за шагом, — рассказал Брок Бирман.