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Зарплаты бюджетникам смогут повышать руководители

11.04.2019 14:48 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Увеличение зарплат работникам бюджетных организаций можно будет достигать с помощью установки повышающих коэффициентов.

Такие новшества предусмотрены постановлением Совмина от 10 апреля 2019 года.

В документе сказано, что руководители бюджетных организаций имеют право установить повышающие коэффициенты к тарифным ставкам сотрудников за счет сэкономленных средств. В эти суммы не засчитываются расходы на оплату ЖХУ.

Постановление принято в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2018 года «О республиканском бюджете на 2019 год».

Документ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Напомним, в конце февраля нынешнего года министр финансов Беларуси Максим Ермолович на заседании заявил, что повышение зарплат сотрудникам, которые работают в бюджетном секторе, планируется в мае и сентябре 2019 года. По словам министра, властям так и не удалось обеспечить уровень оплаты труда бюджетникам не ниже 80% от средней зарплаты в Беларуси ни в 2018 году, ни в январе нынешнего.

В марте Совмин утвердил в Беларуси новую тарифную ставку и базовую величину для бюджетников и работников организаций, чей труд приравнен к их труду.

На сегодня вместо обещанного роста зарплат в Беларуси наблюдается падение заработков во всех сферах. В частности, зарплаты в бюджетной сфере упали в январе на 112,4 рубля по сравнению с декабрем, а в целом в январе 2019 года средняя заработная плата по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась сразу на 133,7 бел руб (-12%). Согласно прогнозу, темп роста средней зарплаты в 2019 году должен составить 3,5%, а в бюджетной сфере — 4,5%.

 
 
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Увеличение зарплат работникам бюджетных организаций можно будет достигать с помощью установки повышающих коэффициентов.
 
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