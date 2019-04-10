Зарплаты бюджетникам смогут повышать руководители

Увеличение зарплат работникам бюджетных организаций можно будет достигать с помощью установки повышающих коэффициентов.

Такие новшества предусмотрены постановлением Совмина от 10 апреля 2019 года.

В документе сказано, что руководители бюджетных организаций имеют право установить повышающие коэффициенты к тарифным ставкам сотрудников за счет сэкономленных средств. В эти суммы не засчитываются расходы на оплату ЖХУ.

Постановление принято в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2018 года «О республиканском бюджете на 2019 год».

Документ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Напомним, в конце февраля нынешнего года министр финансов Беларуси Максим Ермолович на заседании заявил, что повышение зарплат сотрудникам, которые работают в бюджетном секторе, планируется в мае и сентябре 2019 года. По словам министра, властям так и не удалось обеспечить уровень оплаты труда бюджетникам не ниже 80% от средней зарплаты в Беларуси ни в 2018 году, ни в январе нынешнего.

В марте Совмин утвердил в Беларуси новую тарифную ставку и базовую величину для бюджетников и работников организаций, чей труд приравнен к их труду.