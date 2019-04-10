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Зарплаты бюджетникам смогут повышать руководители
11.04.2019 14:48 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Увеличение зарплат работникам бюджетных организаций можно будет достигать с помощью установки повышающих коэффициентов.
Такие новшества
В документе сказано, что руководители бюджетных организаций имеют право установить повышающие коэффициенты к тарифным ставкам сотрудников за счет сэкономленных средств. В эти суммы не засчитываются расходы на оплату ЖХУ.
Постановление принято в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2018 года «О республиканском бюджете на 2019 год».
Документ вступает в силу после дня его официального опубликования.
Напомним, в конце февраля нынешнего года министр финансов Беларуси Максим Ермолович на заседании
В марте Совмин
На сегодня вместо обещанного роста зарплат в Беларуси
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Увеличение зарплат работникам бюджетных организаций можно будет достигать с помощью установки повышающих коэффициентов.
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