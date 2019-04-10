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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 13 апреля

11.04.2019 16:20 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 13 апреля, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

Причина - проведение технологических работ на аппаратно-программном комплексе центра для выполнения требований международных платежных систем.

С 3.00 до 4.00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,4 млн карточек, к нему подключены 80,8 тыс. организаций торговли и сервиса, 122,6 тыс. платежных терминалов, более 2,5 тыс. банкоматов и 2,5 тыс. инфокиосков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 13 апреля, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре. Причина -...
 
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Герой працы
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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Светлы шлях
Единство
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