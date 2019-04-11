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Следственный комитет вернул «Белсату» все изъятое во время обыска
11.04.2019 21:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет вернул все компьютеры и носители информации, изъятые во время обыска в офисе телеканала «Белсат» 9 апреля. Об этом TUT.BY рассказал сотрудник телеканала Алексей Минченок.
По словам Алексея, его сегодня вызвали в Следственный комитет к 18 вечера и вручили все изъятое во время обыска. Данное решение следователи никак не объяснили.
«Мы, канечне, цешымся, што нам вярнулі апаратуру. Але застаецца пытанне, а навошта наагул было яе забіраць? Гэтая праверка анічога новага ў справу не ўнесла. Мы ж не адмаўляемся, што зрабілі памылку. Тут усё дэталёва ясна. Так, мы памыліліся, але папрасілі прабачэння і надрукавалі абвяржэнне. Навошта была гэтая апаратура і што яна магла ўнесці ў справу — незразумела. Мы цешымся, што следчыя апамяталіся і вярнулі нам апаратуру», — прокомментировал произошедшее заместитель директора «Белсата» Алексей Дикавицкий
Между тем, как сообщил Алексей Минченок, уголовное дело не прекращено, расследование продолжается.
Напомним, 9 апреля в офисе телеканала «Белсат» в Минске, на улице Октябрьской,
Как рассказал TUT.BY журналист «Белсата» Алесь Залевский, летом он подготовил
Белорусская ассоциация журналистов еще раз
Руководство «Белсата»
Представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Арлем Дезир
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Данное решение следователи никак не объяснили.
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