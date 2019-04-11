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Следственный комитет вернул «Белсату» все изъятое во время обыска

11.04.2019 21:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет вернул все компьютеры и носители информации, изъятые во время обыска в офисе телеканала «Белсат» 9 апреля. Об этом TUT.BY рассказал сотрудник телеканала Алексей Минченок.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Алексея, его сегодня вызвали в Следственный комитет к 18 вечера и вручили все изъятое во время обыска. Данное решение следователи никак не объяснили.

«Мы, канечне, цешымся, што нам вярнулі апаратуру. Але застаецца пытанне, а навошта наагул было яе забіраць? Гэтая праверка анічога новага ў справу не ўнесла. Мы ж не адмаўляемся, што зрабілі памылку. Тут усё дэталёва ясна. Так, мы памыліліся, але папрасілі прабачэння і надрукавалі абвяржэнне. Навошта была гэтая апаратура і што яна магла ўнесці ў справу — незразумела. Мы цешымся, што следчыя апамяталіся і вярнулі нам апаратуру», — прокомментировал произошедшее заместитель директора «Белсата» Алексей Дикавицкий на сайте телеканала.

Между тем, как сообщил Алексей Минченок, уголовное дело не прекращено, расследование продолжается.

Напомним, 9 апреля в офисе телеканала «Белсат» в Минске, на улице Октябрьской, прошел четырехчасовой обыск. Следственный комитет подтвердил, что он проводился в рамках расследования дела по статье «Клевета».

Как рассказал TUT.BY журналист «Белсата» Алесь Залевский, летом он подготовил видеосюжет о коррупции в Минздраве, где сообщалось о задержании главы госпредприятия «Медтехноцентр» Олега Шведа (который также утверждает, что его не задерживали). Но текстовая версия на сайте телеканала не соответствовала видео. В тексте сообщалось, что задержан не только Олег Швед, но и его брат Андрей, глава Госкомитета судебных экспертиз.

Белорусская ассоциация журналистов еще раз настаивает на том, что из Уголовного кодекса должны быть исключены все статьи за диффамацию (распространение порочащих сведений), клевету и оскорбление. Такие дела, по мнению БАЖ, должны рассматриваться исключительно в рамках гражданско-правовых отношений.

Руководство «Белсата» считает, что обыск в офисе телеканала — зачистка информационного пространства перед выборами.

Представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Арлем Дезир осудил обыск .

 
Теги: Минск
 
 
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Данное решение следователи никак не объяснили.
 
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