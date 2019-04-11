Курс на построение IT-страны приносит Беларуси прямой экономический эффект - Янчевский

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Всеволод Янчевский. Фото из архива

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс на построение IT-страны приносит Беларуси прямой экономический эффект. Об этом заявил сегодня директор Администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями IT-сообщества страны, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Всеволода Янчевского, до 2017 года экспорт ПВТ не мог похвастаться стабильным ростом, даже постепенно падал. Затем тенденция неожиданно переломилась: за 2017 год экспорт прибавил 25% и достиг $1 млрд. Всеволод Янчевский заметил, что в это время на внешнем и внутреннем рынках ничего кардинально не менялось, однако IT-сектор в Беларуси стал заметно расти.

"В начале 2017 года была ваша встреча с одной из наших известных IT-компаний, тогда были обсуждены многие вопросы и вы объявили курс на IT-страну. 2017 год - это год работы над декретом ("О развитии цифровой экономики". - Прим. БЕЛТА). Заметьте, он еще не был подписан, а уже был очень хороший эффект", - обратил внимание директор Администрации ПВТ.

Он отметил, что инвесторы и бизнесмены увидели в тот момент отношение государства к развитию IT-сектора и начали проявлять свою активность, приходить в Беларусь. "Даже когда шел процесс обсуждения, когда были эти заявления, инициативы, жизнь наша оживилась, это давало прямой экономический эффект, - подчеркнул Всеволод Янчевский. - Заказчики видели: в стране хорошо относятся к этой сфере, она развивается, хорошие планы, уже сейчас хорошо, а завтра хотят сделать еще лучше - значит, страна стабильная, можно давать заказ побольше и подороже".

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