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Подчиненное спецслужбам предприятие оказалось в числе высокорентабельных

12.04.2019 14:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси определен перечень высокорентабельных предприятий, которые перечислят в целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2018 год, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно постановлению Совмина № 233 от 11 апреля, в указанный перечень вошли 44 организации. Самые крупные отчисления ждут: «Гомельтранснефть Дружбк» (18,2 млн рублей), «БелАЗ-холдинг» (17,5 млн рублей), «Промагролизинг» (5,6 млн рублей), Гродненскую табачную фабрику «Неман» (5,1 млн рублей), «Национальный центр обмена трафиком» (2,5 млн рублей), «Минский завод игристых вин» (1,5 млн рублей), «Белаэронавигацию» (1,4 млн рублей), «Белорусскую универсальную товарную биржу» (700 тысяч рублей), «Минский завод колесных тягачей» (500 тысяч рублей).

Средства Фонда нацразвития расходуют по решению президента. Как правило, речь идет о финансировании «важнейших направлений развития государства». В 2017 году расходы фонда сократились в три раза до 168,4 млн рублей, из них финансирование государственной инвестпрограммы составило 109 млн рублей.

Обращает внимание появление в списке высокорентабельных предприятий «Национального центра обмена трафиком», учредителем которого является Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси. Эта спецслужба появилась в 2008 году и по сути стала регулятором рынка телекоммуникаций. НЦОТ был создан спустя 2 года и, согласно указа № 515 «О некоторых мерах по развитию сети передачи данных в Республике Беларусь», его деятельность направлена на развитие в Беларуси современной инфраструктуры сети передачи данных, привлечения в эту сферу отечественных и иностранных инвестиций, повышения качества и снижения стоимости оказываемых услуг передачи данных. Госпредприятие имеет право на присоединение к сетям электросвязи иностранных государств и пропуск международного трафика, а также на осуществление деятельности по технической и (или) криптографической защите информации. НЦОТ является совладельцем компаний «Белорусские облачные технологии» (его доля — 51%) и «Деловая сеть» (40%).

 
 
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В Беларуси определен перечень высокорентабельных предприятий, которые перечислят в целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по...
 
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