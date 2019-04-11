Лукашено айтишникам: В обиду я никогда вас не дам

Источник материала: Tut.by

Президент также пообещал IT-сектору дальнейшую поддержку, сообщает пресс-служба главы государства по итогам посещения президентом ПВТ.



Фото: пресс-служба президента

«Мы взяли с вами этот курс, и мы влево-вправо умышленно „хістацца“ не будем. Мы будем идти прямо. Если надо где-то острые углы обойти, которые нам сегодня не нужны, мы их обойдем, но я вас поддерживал и буду поддерживать. Потому что по большому счету вы мои дети (речь о том, что в свое время президент Беларуси принимал решение о создании Парка высоких технологий. — Прим.пресс-службы). Я своими руками, как умел, вас создавал, а потом вы выросли, начали предлагать, как идти. Мы будем двигаться в этом направлении настолько эффективно, насколько вы этого захотите», — заявил белорусский лидер.

«Захотели вы криптовалюту, криптобиржу, майнинг и прочее, фермы создать… Вместе будем идти этим путем», — добавил глава государства.

Одновременно Александр Лукашенко подчеркнул, что в основе всего должна быть честность и порядочность: «Если что-то надо (только не мышковать), придите, скажите, и мы решим любой вопрос. И вам не надо толкаться с законом и прочее».

Президент еще раз подчеркнул, что государство обеспечит поддержку данному направлению. «Мы это будем делать, это моя функция. В обиду я никогда вас не дам. Буду только поддерживать и помогать, насколько это возможно», — сказал президент.