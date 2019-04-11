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Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2019 года

12.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Рынок долгосрочной аренды переживает период затишья. После небольшого всплеска в январе спрос на аренду квартир в Минске сокращается второй месяц подряд. Запросов по поиску съемного жилья в марте оказалось на 3,5% меньше, чем в феврале, и велика вероятность, что подобная тенденция будет наблюдаться как минимум до конца весны.  

Текущий уровень спроса на 45% ниже последнего локального пика, который был зафиксирован в августе 2018 года.

Растет конкуренция среди арендодателей. Количество свободных квартир за месяц увеличилось на 7,3%. При этом, «однушек» и «двушек» стало больше в среднем на 10%, в то время как у 3-комнатных квартир зафиксировано небольшое сокращение предложения (-0,1%).  

Нынешний уровень предложения стал самым высоким за последние 8 месяцев.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2019 года

Хотя рыночная ситуация больше благоприятствовала арендаторам, без роста цен в марте не обошлось. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — $257 (рост к февралю на 1,2%);

2-комнатные квартиры — $336 (снижение на 0,3%);

3-комнатные квартиры — $418 (без изменений). 

В зависимости от микрорайона города арендные ставки в марте 2019 года выглядели следующим образом:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2019 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2019 года

Инвестиционная привлекательность аренды в последние месяцы меняется крайне незначительно — в марте индекс доходности квартир составил 6,04%. У кирпичных хрущевок и брежневок этот показатель колеблется в районе 6,8-7,2%, что является максимальным значением среди всех типов квартир. На другой стороне рейтинга доходности разместились квартиры в современных панельных и каркасно-блочных домах, которые приносят своим владельцам в среднем 5,0-5,7%. 

Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2019 года
 
Теги: Минск
 
 
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Весна традиционно считается периодом низкого спроса на рынке аренды квартир. 2019 год не стал исключением, но для коррекции цен невысокой активности арендаторов...
 
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