Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2019 года

Рынок долгосрочной аренды переживает период затишья. После небольшого всплеска в январе спрос на аренду квартир в Минске сокращается второй месяц подряд. Запросов по поиску съемного жилья в марте оказалось на 3,5% меньше, чем в феврале, и велика вероятность, что подобная тенденция будет наблюдаться как минимум до конца весны.

Текущий уровень спроса на 45% ниже последнего локального пика, который был зафиксирован в августе 2018 года.

Растет конкуренция среди арендодателей. Количество свободных квартир за месяц увеличилось на 7,3%. При этом, «однушек» и «двушек» стало больше в среднем на 10%, в то время как у 3-комнатных квартир зафиксировано небольшое сокращение предложения (-0,1%).

Нынешний уровень предложения стал самым высоким за последние 8 месяцев.



