Лукашенко IT-сектору: я вас в обиду не дам

IT-сектору была обещана полная поддержка по всем направлениям. Кроме того, президент пообещал Виктору Прокопене подумать над его предложением о создании в Беларуси министерства цифровой экономики.

С инициативой создать в Беларуси Министерство цифровой экономики выступил предприниматель Виктор Прокопеня. По его мнению, такое Министерство могло бы стать своеобразным центральным штабом и как государственный орган замкнуть на себе все процессы информатизации в стране. Сейчас, по словам Виктора Прокопени, эти функции выполняет администрация Парка высоких технологий, однако это не совсем верно, так как в ПВТ работают частные структуры, сообщает пресс-служба президента.

"Что касается Министерства цифровой экономики, надо вместе подумать, посмотреть на структуру правительства. Если получится, не ломая структуру правительства, вмонтировать Министерство цифровой экономики как пласт для развития государства, мы это сделаем", - ответил на данное предложение Лукашенко.

Виктор Прокопеня также обратился с просьбой, в случае положительного решения по новой структуре уделить особое внимание выбору ее руководителя, так как от личных и профессиональных качеств этого человека будет зависеть, по мнению бизнесмена, очень многое.

Президент во время посещения ПВТ пообещал IT-сектору дальнейшую поддержку, отметив, что именно он в свое время "создал" ПВТ.

"Мы взяли с вами этот курс, и мы влево-вправо умышленно "хістацца" не будем. Мы будем идти прямо. Если надо где-то острые углы обойти, которые нам сегодня не нужны, мы их обойдем, но я вас поддерживал и буду поддерживать. Потому что по большому счету вы мои дети. Я своими руками, как умел, вас создавал, а потом вы выросли, начали предлагать, как идти. Мы будем двигаться в этом направлении настолько эффективно, насколько вы этого захотите", - заявил белорусский президент, добавив: "Захотели вы криптовалюту, криптобиржу, майнинг и прочее, фермы создать… Вместе будем идти этим путем".

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что в основе всего должна быть честность и порядочность, он попросил айтишников в любом случае и с любым вопросом обращаться к нему, но "не мышковать".

Президент еще раз подчеркнул, что государство обеспечит поддержку этой сфере.

"Мы это будем делать, это моя функция. В обиду я никогда вас не дам. Буду только поддерживать и помогать, насколько это возможно", - сказал белорусский президент.

Напомним, что 12 апреля Александр Лукашенко посещает ПВТ.

Фото: пресс-служба президента