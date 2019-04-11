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ROCKWOOL поддерживает общероссийские соревнования пожарных и спасателей им. Петра Станкевича

12.04.2019 14:12 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

С 27 по 30 марта в Курской области состоялись общероссийские соревнования имени Петра Станкевича на звание "Лучшее звено аварийной разведки и спасания пожарных" и "Лучшая команда авариной разведки и спасания пожарных". Они посвящены пожарным и спасателям, которые погибли при исполнении своего профессионального долга. В соревнованиях приняли участие 30 коллективов со всей страны. Это пожарные Москвы, Нижнего Новгорода, Североморска, Вологды, Севастополя, Воронежа и других городов. Концерн ROCKWOOL, инициатор акции "Протестируй утеплитель на горючесть", выступил в роли генерального спонсора мероприятия, предоставив победителям призы. В основе всех этапов конкурса лежали сюжеты реальных трагедий, где погибали спасатели. Во время состязаний огнеборцы спасали людей в высотных зданиях, в подвалах, в офисах с запутанными коридорами, оказывали первую помощь. Все это позволило показать технику владения специальным оборудованием и свои навыки.

Главной задачей было постараться преодолеть смоделированные аварийные ситуации и достичь финиша в полном составе команды, оказать первую помощь, помочь выбраться из труднодоступных мест и доставить "пострадавших" на площадку сбора.

Первое место и звание чемпионов в номинации "Лучшее звено" досталось коллективу ГКУ "ПСО Приморского района" из Санкт-Петербурга. На втором месте огнеборцы калужской команды Специального управления ФПС № 84 МЧС России. Замкнули тройку лидеров представители пожарно-спасательного отряда № 209 из Москвы.

Из 30 команд профессионалов только 10 получили наивысшие баллы. Это доказывает особое значение превентивных мер защиты от пожаров. Ведь даже опытные профессионалы не всегда справляются с чрезвычайной ситуацией. Большая часть профессионалов не смогла набрать проходные баллы по причине нехватки кислорода и в результате отравления токсичными продуктами горения.

Статистика МЧС России показывает, что большая часть жертв случается именно из-за отравления продуктами горения. Ежегодно возрастает и количество пожаров. С начала 2018 года на объектах с массовым пребыванием людей, а это торговые центры, объекты образования и здравоохранения, произошел 471 пожар. За аналогичный период 2017 года был зафиксирован 364 пожар, таким образом, количество инцидентов увеличилось на 29, 4 процента.

Чтобы покинуть горящее здание у людей может быть всего две-три минуты, свидетельствует статистика МЧС России. Поэтому дополнительное время для эвакуации в безопасное место играет важную роль. Каменная вата представляет собой негорючий материал, выдерживающий температуру свыше 1000 градусов.

Утепление зданий каменной ватой является одним из самых доступных и распространенных в мире превентивных способов локализации возгорания, предотвращающим распространение огня и не выделяющим токсичные продукты горения.

www.rockwool.ru
 
 
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С 27 по 30 марта в Курской области состоялись общероссийские соревнования имени Петра Станкевича на звание "Лучшее звено аварийной разведки и спасания...
 
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