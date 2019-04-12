Инфляция в Беларуси в марте замедлилась

Национальный статистический комитет рассказал о замедлении инфляции в Беларуси в марте, а Национальный банк страны объяснил, почему это случилось.

Согласно данным Белстат, индекс потребительских цен на товары и услуги в марте по сравнению с февралем составил 100,4%, с декабрем 2018 года – 102,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте по сравнению с февралем составил 100,4%, с декабрем 2018 года – 101,5%.

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,4%, непродовольственные товары подорожали на 0,6%, услуги не повысились в цене.

Как сообщает Нацбанк, замедлению годовых темпов роста потребительских цен в марте 2019 года в значительной степени способствовала динамика регулируемых цен и тарифов, в меньшей – динамика сезонных цен и базовой инфляции.

Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов снизился с 9,5% в феврале до 8,2% в марте 2019 года, что обусловлено менее интенсивным административным повышением цен по сравнению с прошлым годом. В текущем году эффект от повышения тарифов на услуги ЖКХ был полностью реализован в феврале, тогда как в прошлом году тарифы повышались в течение февраля – марта. Кроме того, в марте прошлого года были увеличены тарифы на проезд в пассажирском железнодорожном транспорте внутриреспубликанского сообщения, стоимость услуг высшего образования, более значительно повышены цены на топливо.

Цены на плодоовощную продукцию в марте 2019 года в годовом выражении замедлились с 6 до 4,7 %. Основной вклад в прирост цен по группе продолжает вносить удорожание овощей, тогда как цены на картофель и фрукты в годовом выражении снизились.

Годовая базовая инфляция составила 4,9% против 5% месяцем ранее. При этом относительно предыдущего месяца отмечается снижение цен на мясо и мясопродукты, что свидетельствует о постепенном прекращении влияния конъюнктурного шока в отрасли животноводства. Вместе с тем сохраняется ускоренный рост цен на продукцию, в производстве которой используются продукты зернопереработки – хлеб, муку, большинство видов круп, макаронные изделия.