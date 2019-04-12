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Силуанов: Беларусь попросила снизить ставку и продлить срок выплаты по кредиту на БелАЭС

13.04.2019 18:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия пока не меняла условий кредитования строительства Белорусской АЭС (БелАЭС) в ответ на запрос официального Минска о продлении срока кредита и снижении ставки. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, пишет ТАСС.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Они [Беларусь] говорили снизить ставку и срок продлить. Но у нас не было каких-то иных решений, нежели принятые ранее», — сказал Силуанов.

Как сообщал ранее министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, Беларусь и Россия обсуждают вопрос о продлении срока кредита РФ на строительство Белорусской АЭС с 25 до 35 лет и снижении ставки.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск предлагает Москве рассмотреть вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижения процентной ставки по нему, этот вопрос обсуждался между президентами Беларуси и России в сентябре прошлого года.

«И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3% (о снижении ставки по кредиту). Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал», — рассказал Лукашенко.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200.

Напомним, кредит в размере до 10 млрд долларов для финансирования 90% стоимости строительства 2 энергоблоков АЭС был выделен на период на 2011 — 2020 годы. Погашение кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Отмечалось, что Беларусь обязана проводить все платежи в пользу российской стороны в американских долларах. На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых». Оговорены были и меры на случай просрочки платежей.

Первый блок БелАЭС будет введен в строй в 2019 году. Ранее планировалось, что первый блок заработает в 2018 году, второй — в 2020-м. Такая задержка вызвана тем, что Беларусь приняла решение заменить корпус реактора из-за инцидента с ним.

 
Теги: Минск
 
 
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«Они [Беларусь] говорили снизить ставку и срок продлить. Но у нас не было каких-то иных решений, нежели принятые ранее», - сказал Силуанов.
 
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