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На 1 копейку подорожает завтра топливо на автозаправках Беларуси
13.04.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Цена топлива составит:
В «Белнефтехиме» отметили, что по состоянию на 12 апреля увеличился разрыв между резким ростом стоимости нефти и поступательным изменением цен на автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
— С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,5%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 4,5%, что уменьшает компенсацию затрат НПЗ на приобретение сырья в сравнении с предыдущим уровнем розничных цен на моторное топливо, — добавили в концерне.
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