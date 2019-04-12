На 1 копейку подорожает завтра топливо на автозаправках Беларуси

Источник материала: Полесская правда



Топливо на автозаправках Беларуси с 14 апреля подорожает на 1 копейку, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Цена топлива составит:

АИ-92-К5-Евро – 1,51 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 1,62 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 1,83 руб.,

ДТ – 1,62 руб.

В «Белнефтехиме» отметили, что по состоянию на 12 апреля увеличился разрыв между резким ростом стоимости нефти и поступательным изменением цен на автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

— С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,5%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 4,5%, что уменьшает компенсацию затрат НПЗ на приобретение сырья в сравнении с предыдущим уровнем розничных цен на моторное топливо, — добавили в концерне.