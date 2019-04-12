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На 1 копейку подорожает завтра топливо на автозаправках Беларуси

13.04.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На 1 копейку подорожает завтра топливо на автозаправках Беларуси
Топливо на автозаправках Беларуси с 14 апреля подорожает на 1 копейку, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Цена топлива составит:

  • АИ-92-К5-Евро – 1,51 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,62 руб.,
  • АИ-98-К5-Евро – 1,83 руб.,
  • ДТ – 1,62 руб.

В  «Белнефтехиме» отметили, что по состоянию на 12 апреля увеличился разрыв между резким ростом стоимости нефти и поступательным изменением цен на автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

— С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,5%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 4,5%, что уменьшает компенсацию затрат НПЗ на приобретение сырья в сравнении с предыдущим уровнем розничных цен на моторное топливо, — добавили в концерне.

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