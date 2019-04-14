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Застройщик предложил партию мансардных квартир в доме на Я.Мавра. Цена кв.м «двушек» и «трешек» — $1100

14.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройщик предложил партию мансардных квартир в доме на Я.Мавра. Цена кв.м «двушек» и «трешек» — 00

Заказчиком строительства выступает ООО «Мансарды Столицы».

Начало строительства объекта — 2-й квартал 2019 года, окончание — 1-й квартал 2020 года.

Для заключения договоров долевого строительства предлагается 12 квартир, из них:

— 2 однокомнатные общей площадью 28,14 квадратного метра;

— по 2 двухкомнатные общей площадью 45,99 и 43,55 квадратного метра;

— по 2 трехкомнатные общей площадью 56,06, 57,59 и 59,98 квадратного метра.

Застройщик предложил партию мансардных квартир в доме на Я.Мавра. Цена кв.м «двушек» и «трешек» — 00

Цена квадратного метра однокомнатных квартир для неочередников составляет 1200 долларов США в эквиваленте, двухкомнатных и трехкомнатных — 1100 долларов США в эквиваленте.

Отметим, что заказчиком строительства получено решение Минского городского исполкома на реконструкцию трех жилых домов на ул. Я.Мавра — №№29, 31 и 33, с надстройкой мансардного этажа.

Дом №33 введен в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Застройщик предложил партию мансардных квартир в доме на Я.Мавра. Цена кв.м «двушек» и «трешек» — 00
Застройщик предложил партию мансардных квартир в доме на Я.Мавра. Цена кв.м «двушек» и «трешек» — 00
Застройщик предложил партию мансардных квартир в доме на Я.Мавра. Цена кв.м «двушек» и «трешек» — 00

Дом №31 находится в стадии реализации и запланирован к сдаче во втором квартале текущего года.

Застройщик предложил партию мансардных квартир в доме на Я.Мавра. Цена кв.м «двушек» и «трешек» — 00
Застройщик предложил партию мансардных квартир в доме на Я.Мавра. Цена кв.м «двушек» и «трешек» — 00
 
 
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В жилом доме на ул. Я. Мавра, 29, выставлены на продажу квартиры в мансардном этаже, строительство которого будет вестись в рамках капитального ремонта 5-этажной...
 
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