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Застройщик предложил партию мансардных квартир в доме на Я.Мавра. Цена кв.м «двушек» и «трешек» — $1100
14.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Заказчиком строительства выступает ООО «Мансарды Столицы».
Начало строительства объекта — 2-й квартал 2019 года, окончание — 1-й квартал 2020 года.
Для заключения договоров долевого строительства предлагается 12 квартир, из них:
— 2 однокомнатные общей площадью 28,14 квадратного метра;
— по 2 двухкомнатные общей площадью 45,99 и 43,55 квадратного метра;
— по 2 трехкомнатные общей площадью 56,06, 57,59 и 59,98 квадратного метра.
Цена квадратного метра однокомнатных квартир для неочередников составляет 1200 долларов США в эквиваленте, двухкомнатных и трехкомнатных — 1100 долларов США в эквиваленте.
Отметим, что заказчиком строительства получено решение Минского городского исполкома на реконструкцию трех жилых домов на ул. Я.Мавра — №№29, 31 и 33, с надстройкой мансардного этажа.
Дом №33 введен в эксплуатацию в декабре 2018 года.
Дом №31 находится в стадии реализации и запланирован к сдаче во втором квартале текущего года.
Фото: Павел Садовский
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Застройщик предложил партию мансардных квартир в доме на Я.Мавра. Цена кв.м «двушек» и «трешек» — $1100
В жилом доме на ул. Я. Мавра, 29, выставлены на продажу квартиры в мансардном этаже, строительство которого будет вестись в рамках капитального ремонта 5-этажной...
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