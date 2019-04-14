Торговля глубже интегрируется с алкоголем. Совладелец «Добронома» объединился с «Белвингрупп»

Источник материала: Tut.by

В состав крупного дистрибутора мировых и отечественных товаров массового потребления «Мостра-групп» вошел импортер и производитель алкогольной продукции — компания «Белвингрупп». Информация об этом размещена на сайте «Мостра-Групп».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Мостра-групп» планирует и дальше расширять свое присутствие на FMCG-рынке страны, используя преимущества экономики масштаба, укрепляя сотрудничество с поставщиками и ритейлерами, подкрепленные взаимными партнерскими обязательствами. Процесс интеграции компаний планируется завершить до конца 2019 года», — прокомментировала сделку директор по маркетингу «Мостра-групп» Людмила Гречишкина.

За последний год обе компании проявляли активность на рынке.

«Мостра-групп» контролируется Сергеем Ткачуком. Он стоял у истоков создания сети магазинов «Рублевский». В 2018 году этот ритейлер отошел группе «Санта» Александра Мошенского, а «Мостра-групп» получила контроль в сети «Доброном».

В это время «Белвингрупп» решила заимствовать 2 млн рублей через выпуск облигаций и выставила на продажу площади в СЭЗ «Минск» за 1 млн долларов.

«Белвингрупп» была основана в 1993 году, поставляет на белорусский рынок Bacardi, Martini, Jack Daniel’s, Finlandia, Grant’s и другие известные алкобренды. «Белвингрупп» также аффилирована с «Производственной компанией «Сябры», выпускающей на своем заводе в Гомельском районе крепкий алкоголь под одноименным брендом. Крупными поставщиками сырья и комплектующих для компании являются гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», «Гарсия» и Belvingrup SIA (Латвия).

По итогам 2017 года, 50% выручки «Белвингрупп» пришлось на оптовые продажи собственного алкоголя, 32% — импортного, 15% — продукции других белорусских производителей.

За 2018 год «Белвингрупп» нарастила выручку на 50% до 119,4 млн рублей. Но чистая прибыль упала с более чем 1,5 млн до 99 тыс. рублей. Хотя, как следовало из проспекта эмиссии облигаций, компания планировала в 2018 году увеличить выручку до 141 млн рублей, а чистая прибыль должна была составить 1,4 млн рублей.

Как следует из проспекта эмисии, совладельцами «Белвингрупп» являются Сергей Тюшкевич, заместитель гендиректора «Гарсии», и Виктор Поветкин, директор по развитию «Белвингрупп». Доля каждого — 49,08%. Тюшкевич отказался комментировать детали объединения с «Мостра-Групп».

Стоит напомнить, что в минувшем году разразился крупный спор между владельцами сети магазинов «Евроопт» и госхолдингом «Минск Кристалла Групп», который жаловался на « недобросовестную конкуренцию ». Дело в том, что ритейлер, по мнению руководителей «Минск Кристалла Групп», выживал с полок государственных производителей алкоголя в угоду собственному «Минскому заводу виноградных вин». На фоне разговоров об особых отношениях «Евроопта» и «Добронома» интеграция «Мостра-Групп» с «Белвингрупп» обретает еще один смысл. Хотя, как говорил директор «Белвингрупп» Андрей Силивончик, доля предприятия в общем объеме выпуска крепкого алкоголя, водки, не превышает 4%.