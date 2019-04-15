Нужно ли платить работнику 280 долларов за то, что он два раза поспит в поезде?

Источник материала: Tut.by

Направление работников в командировку может стать весьма недешевым удовольствием для нанимателей и средством неплохо подзаработать для командируемых. 25 октября прошлого года первый вице-премьер Александр Турчин предложил радикально изменить подход к отчетности о проживании в заграничных командировках: «Дайте 100 долларов, пусть спит где хочет». Похоже, что поручение по реформированию системы отчетности при командировок правительство выполнило, но возникли новые вопросы.



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Дело в том, что с 23 марта 2019 вступило в силу постановление Совмина от 19.03.2019 № 176, которым утверждено положение о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках (положение № 176). Положение № 176 по мнению многих устанавливает ряд правил, которые коренным образом изменят размер расходов нанимателя. В частности, положением № 176 установлены фиксированные размеры возмещения расходов по найму жилого помещения и закрепляется право производить возмещение без предоставления подтверждающих документов.

Место командировки Наименование валюты Размеры возмещения суточных расходов по найму жилого помещения (в сутки) Венесуэла доллары США 115 300 Каракас доллары США 115 400 Литва евро 30 70 Вильнюс евро 30 140 Российская Федерация доллары США 30 120 Москва, Санкт-Петербург доллары США 30 140 Украина доллары США 40 90 Киев доллары США 40 120

Справочно, размер суточных и размер возмещения расходов по найму жилого помещения согласно Приложению № 2 к Положению № 176 по некоторым странам

TUT.BY попросил юристов и аудиторов разъяснить, действительно ли работник, который поедет в Москву ночным поездом и уедет обратно следующей ночью после 00.00 в безусловном порядке получит 60 долларов суточных и 280 долларов возмещения расходов по найму жилого помещения.

Максим Знак, адвокат, управляющий партнер Borovtsov&Salei:

К сожалению, при прочтении норм нового положения № 176 действительно может возникнуть впечатление, что за любой начавшийся день командировки за границей работник должен получить от нанимателя не только суточные, но и сумму возмещения расходов по найму жилого помещения, причем без предоставления подтверждающих документов.

Норма п. 16 Положения № 176 изложена следующим образом:

«16. Возмещение расходов по найму жилого помещения за границей осуществляется без представления подтверждающих документов в размерах, установленных в приложении 2 , включая дату прибытия к месту командировки и дату выбытия из него».

С точки зрения толкования данной нормы нужно задать два основных вопроса:

Норма «для нанимателя» или «для работника»? То есть эта норма закрепляет право нанимателя по отнесению на затраты сумм, выплаченных работнику в пределах. установленных Приложением 2, без подтверждающих документов или же это право работника получить (и обязанность нанимателя выплатить) именно такие суммы, как указано в Приложении 2, независимо от размера понесенных затрат (и даже в случае их реального отсутствия). Охватывает ли норма случаи, когда документы о найме (или документы, подтверждающие отсутствие найма) имеются у нанимателя? Можно ли рассматривать данное правило, что при отсутствии подтверждающих документов — размер согласно Приложению 2, а при наличии подтверждающих документов — размер согласно подтверждающим документам?

По нашему мнению, компенсационный характер выплат, осуществляемых нанимателем в пользу работника, положением № 176 не изменен. Согласно ст. 95 Трудового кодекса, возмещение расходов по найму жилого помещения отнесено к компенсациям при служебных командировках. В соответствии со ст. 90 ТК, компенсации — денежные выплаты, установленные с целью возмещения работникам затрат, связанных с выполнением ими трудовых обязанностей. Если затраты по найму жилого помещения отсутствуют и об этом достоверно известно (к примеру, однодневная командировка из Орши в Смоленск), то оснований для проведения компенсационных выплат не возникает, их выплата приведет к неосновательному обогащению работника. Аналогичным образом можно рассмотреть ситуацию, когда фактические затраты на наем помещения в Каракасе, к примеру на группу из 5 человек в пересчете на доллары США по актуальному курсу, к примеру, составят 100 долларов (по 20 на человека), а согласно постановлению № 176 якобы возникает обязанность по выплате 400 долларов каждому (в 20 раз больше фактических затрат). Представляется, что ни один суд не удовлетворит требование работника о возмещении расходов в размере 400 долларов при наличии достоверного подтверждения расходов в размере 20 долларов.

Согласно п. 2 постановления № 176, Министерству труда и социальной защиты поручено давать разъяснения о применении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках. К сожалению, в настоящее время разъяснения отдельных специалистов Минтруда (пусть и не в форме официальных разъяснений) достаточно прямолинейны и однозначны — к примеру, однодневная командировка в Смоленск стоит, безусловно, 120 долларов в дополнение к суточным. Возможно, в официальных разъяснениях эта позиция будет скорректирована, особенно с учетом огромных сумм, которые могут быть начислены к выплате командируемым работникам государственных организаций.

Вместе с тем до выдачи официальных разъяснений нанимателю безопаснее взять на себя бремя обеспечения работника жилым помещением. Согласно п. 17 Положения № 176, при оплате или фактическом предоставлении принимающей или направляющей стороной жилого помещения возмещение расходов по найму жилого помещения не производится. Таким образом, наниматель может заключить договор с гостиницей либо агентством, выдать корпоративную карту для расчетов. При этом полагаем, что ничем не обоснована позиция, что при оплате картой наниматель производит выплату компенсации в размере согласно положению № 176. Это правило действует только при оплате личной картой, а не картой предприятия. Забавно, что если работник не проживает в заграничной командировке, нанимателю может оказаться дешевле «снять» ему неиспользуемую комнату, чем выплачивать компенсацию по положению № 176. Однако это абсурд. Считаем, что при возвращении к месту жительства нет оснований ни снимать неиспользуемый отель, ни «возмещать» работнику несуществующие расходы.

Необходимо еще рассмотреть ситуацию начисления бухгалтерской службой выплат согласно положению № 176, в том числе, в случае если недобросовестные работники будут «терять подтверждающие документы. Несмотря на отсутствие требований в законодательстве и наличия возможности относить на затраты всю сумму по положению № 176 без подтверждающих документов, Наниматель вправе затребовать предоставление отчета о командировке, в том числе, содержащего данные о произведенных расходах. Представляется, что при отсутствии подтверждения расходов по найму, наниматель может произвести выплату в разумном размере исходя из опыта направления других работников в аналогичные командировки.

В заключение отметим, что по нашему мнению новая норма — это, прежде всего, расширение прав нанимателя в сфере налоговых отношений: закрепление права относить определенные суммы на затраты и не волноваться о нехватке каких-либо документов. Однако у любой либерализации есть логичный предел. Учитывая, что компенсационные выплаты не будут объектом для начисления налогов и взносов по социальному страхованию, могут возникнуть определенные негативные варианты использования прогрессивных норм недобросовестными субъектами. Как показывает практика, в таких случаях государство находит достойный ассиметричный ответ, и либерализацию с произволом путать не дает.

Павел Царёв, председатель правления Палаты налоговых консультантов, управляющий партнер Baker Tilly Bel:

После вступления в силу положения № 176 мы получаем много вопросов от бухгалтеров, руководителей о том, что произошло с подходами к возмещению расходов по найму жилого помещения в случаях, когда стоимость проживания согласно представленным работником документам меньше, чем установленная норма, или когда фактически работник во время краткосрочной командировки не мог нести расходы по найму жилья.

Причиной возникновения вопросов является неоднозначный характер формулировок пунктов 15 и 16 положения № 176. В них говорится, с одной стороны, о возмещении расходов по найму жилья, что буквально предполагает: а) наличие расходов по найму; б) их возмещение, то есть оплата расходов в той сумме, которая была потрачена работником. С другой стороны, эти пункты отсылают к фиксированным размерам возмещения согласно приложениям 1 и 2 к положению без представления подтверждающих документов.

Мнение о том, что оплату найма жилья надо производить в размерах, зафиксированных в приложениях 1 и 2, если представленные командированным работником документы свидетельствуют о меньшей величине расходов, не находит понимания у собственников или руководителей бизнеса. Не говоря уже о предложении делать такие выплаты даже при фактическом отсутствии проживания во время краткосрочной командировки. Это приведет к увеличению себестоимости выпускаемой продукции или услуг, что неприемлемо на многих высококонкурентных рынках.

Кроме того, не понятно, как можно реализовать на практике мнение о безусловном применении норм возмещения с учетом норм налогового законодательства. Ведь в статье 208 Налогового кодекса РБ говорится, что от подоходного налога освобождаются фактически произведенные и документально подтвержденные расходы по найму жилого помещения. И только при непредставлении документов, подтверждающих оплату указанных расходов, суммы такой оплаты освобождаются от подоходного налога с физических лиц в пределах норм (размеров), установленных законодательством. Соответственно, положительная разница между нормативами возмещения из приложений 1,2 и фактическими суммами расходов может быть выплачена только за вычетом подоходного налога

Возникает также вопрос о необходимости уплаты взносов в ФСЗН с такой дельты, поскольку освобождаются от них только компенсации в целях возмещения работникам затрат, связанных с выполнением ими трудовых обязанностей, предусмотренные в главе 9 Трудового кодекса Республики Беларусь. А выплата по нормативам сверх фактически израсходованных сумм, очевидно, не является компенсацией затрат работника.

Не отменена также обязанность работника представить в бухгалтерскую службу организации отчет об израсходованных суммах иностранной валюты и белорусских рублей с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы, включая платежные документы, карт-чеки, подтверждающие оплату расходов, а также обязанность возвратить неизрасходованную сумму наличной иностранной валюты, белорусских рублей оставшуюся в распоряжении работника, предусмотренные инструкциями Национального банка РБ о порядке ведения кассовых операций.

Полагаю, что все же пункты 15 и 16 Положения № 176 необходимо понимать и применять с учетом цели выплат, предусмотренных ст. 95 Трудового кодекса РБ: возместить расходы работника.

Соответственно при отсутствии необходимости в найме жилья в краткосрочной командировке расходы не возникают в принципе и их возмещение невозможно. При предоставлении работником документов о сумме расходов по найму жилья они должны возмещаться в фактически понесенном размере. И только при непредоставлении работником подтверждающих документов производится оплата расходов по нормам приложений 1 и 2.

Желание получить необоснованную выгоду в виде оплаты расходов согласно нормам «потеряв» документы о проживании, на мой взгляд, закрывается пунктом 17 Положения № 176, согласно которому при оплате направляющей стороной жилого помещения возмещение расходов по найму жилого помещения не производится. Соответственно при оплате командированным работником проживания корпоративной картой, привязанной к счету его нанимателя, имеет место ни что иное, как оплата жилья направляющей стороной.