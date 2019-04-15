Сколько инвестиций поступило в экономику Беларуси в 2018 году?

Прямые иностранные инвестиции составляют 80% от всех, поступивших в Беларусь в 2018 году. Всего в экономику страны поступило 11 млрд долларов.

Об этом рассказала замминистра экономики Беларуси Елена Перминова в интервью СТВ 14 апреля.

По ее словам, объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе составил $1,6 млрд, прирост – более 30%.

Допустить снижения достигнутого уровня нельзя, к тому же к 2025 году необходимо нарастить этот показатель до $3 млрд в год. Такие цифры определены проектом стратегии, разработанным Минэкономики и направленным на рассмотрение всем заинтересованным государственным органам.

Разработана также стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций до 2035 года, которая может быть принята в нынешнем году.

Замминистра отметила, что местные власти проявляют невысокую инициативу в привлечении инвесторов в регионы, имеют место бюрократические проволочки, нежелание работать.

По ее словам, «много зависит от конкретной личности, от субъективного подхода к решению вопроса».