«Цены на дачи надо снижать, некоторые из них «зависают» на годы». Что и почем продается в садовых товариществах в сезон

Основной спрос — на дешевые дачи

В Минской области насчитывается порядка 1400 садовых товариществ, а в пуховичском направлении, у которого в последние годы пальма первенства, — около 160, уступая только Минскому району.

Основной спрос в этом направлении на дачи наблюдается в районе населенных пунктов Равнополье, Узляны, Рыбцы, Руденск и некоторых других. Здесь находится более 50 садовых товариществ.

Доехать до дачи можно не только на электричке, но и на маршрутном такси и пригородном автобусе, которые каждый час отправляются в рейс от станций метро «Могилевская» и «Пушкинская» в Минске. По хорошей асфальтированной дороге добраться до места можно за 40 минут.

Транспортная инфраструктура — один из основных факторов, влияющих на выбор покупателя. Как только построили хорошие дороги, которые ведут к садовым товариществам, уложили асфальт, спрос на дачи в пуховичском направлении заметно возрос.

Григорий рассказывает, что наибольшей популярностью пользуются дешевые дачи за 3-5 тысяч долларов, но их к сезону уже почти все разобрали. В основном это заброшенные участки с небольшими сборно-щитовыми домиками, которые продаются по наследству.

Чем ближе к Минску, тем цены на дачи выше. Например, в садовых товариществах «Водолей» и «Росинка», расположенных в 23 километрах от МКАД, цена на садовые домики сопоставима с ценой на дачи в Минском районе. Самый дешевый домик на участке 6-10 соток здесь стоит не менее 6 тысяч долларов.

Большой спрос также наблюдается на участки, площадь которых составляет больше 6 соток. Они продаются за 1-1,5 тысячи долларов и даже дешевле.

— У меня есть ключи почти от всех дач, которые продаю. Люди мне доверяют. Я разработал свою систему показов и выявления объектов и тесно работаю со всеми председателями садовых товариществ, которые заинтересованы в реализации дач. Товариществу это выгодно. Оно избавляется от пустующих участков и пополняет свой бюджет за счет членских взносов новых собственников, — рассказывает представитель агентства.

В садовых товариществах Григорий бывает 2-3 раза в неделю, причем вне зависимости от сезона. Например, в январе при его содействии в агентстве были заключены 3 сделки, в феврале — 4, в марте — 7 сделок. Больше половины дач были расположены в Пуховичском районе.

По дороге в Руденск мы заехали в деревню Караваево. Здесь через агентство за 10 тысяч долларов продается участок 15 соток с законсервированным 2-3 года назад деревянным домом порядка 60 квадратных метров.

Прямо скажем, строение на любителя и внешне привлекает мало. Почерневшие бревна, забитые досками оконные проемы. Из плюсов можно отметить то, что дом находится рядом с рекой Свислочь, а из минусов, что в деревне нет газа.



