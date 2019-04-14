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«Цены на дачи надо снижать, некоторые из них «зависают» на годы». Что и почем продается в садовых товариществах в сезон
15.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С приходом весны заметно активизировался дачный рынок. Многие люди, имеющие дома за городом для отдыха, приводят свои участки в порядок и готовятся к сезону. Ну а те, кто еще не приобрел домик своей мечты за городом или хочет его поменять, рассматривают предложения и прицениваются, чтобы поскорее
Мы проехали по садовым товариществам (СТ), расположенным в 40-50 километрах от Минска в пуховичском направлении, и лично оценили выставленные на продажу дачи. Все они реализуются через агентство недвижимости «
Основной спрос — на дешевые дачи
В Минской области насчитывается порядка 1400 садовых товариществ, а в пуховичском направлении, у которого в последние годы пальма первенства, — около 160, уступая только Минскому району.
Основной спрос в этом направлении на дачи наблюдается в районе населенных пунктов Равнополье, Узляны, Рыбцы, Руденск и некоторых других. Здесь находится более 50 садовых товариществ.
Доехать до дачи можно не только на электричке, но и на маршрутном такси и пригородном автобусе, которые каждый час отправляются в рейс от станций метро «Могилевская» и «Пушкинская» в Минске. По хорошей асфальтированной дороге добраться до места можно за 40 минут.
Транспортная инфраструктура — один из основных факторов, влияющих на выбор покупателя. Как только построили хорошие дороги, которые ведут к садовым товариществам, уложили асфальт, спрос на дачи в пуховичском направлении заметно возрос.
Григорий рассказывает, что наибольшей популярностью пользуются дешевые дачи за 3-5 тысяч долларов, но их к сезону уже почти все разобрали. В основном это заброшенные участки с небольшими сборно-щитовыми домиками, которые продаются по наследству.
Чем ближе к Минску, тем цены на дачи выше. Например, в садовых товариществах «Водолей» и «Росинка», расположенных в 23 километрах от МКАД, цена на садовые домики сопоставима с ценой на дачи в Минском районе. Самый дешевый домик на участке 6-10 соток здесь стоит не менее 6 тысяч долларов.
Большой спрос также наблюдается на участки, площадь которых составляет больше 6 соток. Они продаются за 1-1,5 тысячи долларов и даже дешевле.
— У меня есть ключи почти от всех дач, которые продаю. Люди мне доверяют. Я разработал свою систему показов и выявления объектов и тесно работаю со всеми председателями садовых товариществ, которые заинтересованы в реализации дач. Товариществу это выгодно. Оно избавляется от пустующих участков и пополняет свой бюджет за счет членских взносов новых собственников, — рассказывает представитель агентства.
В садовых товариществах Григорий бывает 2-3 раза в неделю, причем вне зависимости от сезона. Например, в январе при его содействии в агентстве были заключены 3 сделки, в феврале — 4, в марте — 7 сделок. Больше половины дач были расположены в Пуховичском районе.
По дороге в Руденск мы заехали в деревню Караваево. Здесь через агентство за 10 тысяч долларов продается участок 15 соток с законсервированным 2-3 года назад деревянным домом порядка 60 квадратных метров.
Прямо скажем, строение на любителя и внешне привлекает мало. Почерневшие бревна, забитые досками оконные проемы. Из плюсов можно отметить то, что дом находится рядом с рекой Свислочь, а из минусов, что в деревне нет газа.
— Подобных объектов на рынке много, и они продаются. Все дело в цене. Пока за 10 тысяч долларов спроса на этот дом нет. Но если цену на него снизить до 5-6 тысяч долларов, возможно, покупатель и найдется. Рядом с домом находится магазин, да и до Руденска с более развитой инфраструктурой всего около 2 километров, — говорит Григорий.
В среднем обычный жилой деревенский дом стоит в Караваево примерно 10 тысяч долларов.
Приезжаем в Руденск, где на окраине городского поселка продается участок 10 соток за 5 тысяч долларов. Здесь у Григория Терешко была назначена встреча с представителем продавца.
— В 2016 году этот участок купила моя теща. Но через год умер тесть, и денег на строительство не было. Есть проект дома, залита часть фундамента. В моей семье тоже нет средств на строительство дома и освоение участка, поэтому и продаем, — рассказывает представитель продавца.
Что и за какую цену можно купить в старых садовых товариществах
В Руденске переезжаем через железнодорожные пути и направляемся к старым садовым товариществам, которые были организованы в 80-х годах прошлого столетия.
Как правило, минчане едут на электричке до Равнополья или Руденска, а затем пешком или на маршрутном такси добираются до своих дач. Садовые товарищества расположены в лесном массиве.
СТ «Строймаш» находится вблизи остановочного пункта «Равнополье». Григорий продает участок по наследству площадью 5 соток, на котором стоит сборно-щитовой домик на 20 квадратных метров с двумя комнатами. Продавец хочет выручить за него 3,5 тысячи долларов.
Григорий рассказывает, что раньше на месте товарищества было болото. Людям приходилось выкорчевывать деревья, подсыпать участки. Домики разные: у одних собственников — кирпичные, у других — сборно-щитовые. Из плюсов товарищества можно назвать то, что здесь есть свои магазины промышленных и продовольственных товаров и стройматериалов. Есть и колодец, которым можно пользоваться зимой. Централизованное водоснабжение, как и у большинства садовых товариществ, сезонное (с мая по октябрь).
— Каждый восьмой домик или земельный участок в садовых товариществах заброшен. Они требуют больших вложений, и мало кто хочет их покупать. Аналогичные этому продаются в СТ «Метрострой», «Строитель-100», «Надежда-проект», «Верас-81» и других. Многие собственники не хотят платить даже членские взносы, хотя это небольшая сумма — порядка 100-150 рублей в год. А ведь эти деньги могли бы направляться на благоустройство садовых товариществ, строительство дорог, — говорит Григорий.
Далее направляемся в СТ «Надежда-проект».
— За четыре года я продал в этом товариществе около 15 дач. Были времена, когда за неделю «уходило» по 2, — дополняет специалист. — Сейчас у меня здесь есть только две непроданные дачи. Одна из них — своеобразный
Григорий достает из машины большую связку ключей, подбирает один от этого дома и открывает дверь.
На первом этаже находится кухонная зона. Сам дом отапливается от печки.
Продавец в рекламе делает акцент на том, что в доме есть баня с мини-бассейном. Возможно, когда-то и было это удобство. Но новому собственнику, если он захочет после парилки окунуться в холодную воду, придется сначала все отремонтировать.
На второй этаж ведет узкая крутая лестница. Пожилым людям, да и детям подниматься и спускаться по ней небезопасно.
Стены и потолок в комнатах обшиты фанерой.
— Такие дачи тоже покупают. Поймите, это же дача, а не дом для жизни, — высказывает свое мнение Григорий.
Специалист рассказывает, что есть немало людей, которые покупают дачи, не выезжая на место. Для них главное — участок.
— Я считаю, что каждую дачу надо смотреть и лично ее оценивать, — уточняет Григорий. — В этом садовом товариществе тоже много заброшенных дач. Одни собственники давно выехали за пределы Беларуси, другие умерли. Наследникам эти дачи не нужны, и они их продают.
Специалист рассказывает, что некоторые дачи продаются годами. Основная причина этого — завышенная цена.
— Цены на многие объекты надо снижать. Но сделать это самостоятельно мы не можем. Такое решение должен принять владелец. С продавцами, объекты на которые надолго «зависают» на рынке и которые не соглашаются снижать цены, мы расторгаем договоры по истечению срока их действия. Агентство несет затраты на рекламу, которая оплачивается продавцом только по факту заключения сделки, на показы, а потом остается ни с чем. Некоторые объекты за сезон я показываю по 20 раз, — рассказывает начальник отдела.
Далее направляемся в СТ «Импульс», которое расположено в районе остановочного пункта «Узляны». Здесь через агентство недвижимости продается дача за 19 тысяч долларов.
Участок ухожен, высажены деревья и кусты, разбиты клумбы.
Дом обложен кирпичом, обшит сайдингом и находится в хорошем состоянии. Конечно, деньги немалые для дачи. Но зато ремонт делать не надо, покупай и живи. Видно, что в доме все делалось для себя, с душой.
— На эту дачу уже был покупатель и давал за нее 16 тысяч долларов. Но собственник отказался снижать цену. Он хочет вернуть хотя бы деньги, которые вложил в строительство. Неизвестно, сколько пройдет времени, пока найдется новый покупатель, — уточняет Григорий.
На участке построена летняя кухня. Вода нагревается от бойлера, есть душевая кабина.
Заехали мы и в СТ «Медик», где продается обычный деревенский домик с мансардным этажом площадью порядка 50 квадратных метров.
— Домик находится в хорошем состоянии — заезжай и живи. Есть печка-лежанка. Таких ухоженных домов в садовых товариществах мало. Дача продается за 12 тысяч долларов с торгом. Хозяин держит цену. Он анализирует другие объекты и цены на них и понимает, что его дом по сравнению с другими предложениями во многом выигрывает, — говорит Григорий.
Во дворе есть сарай, летний душ. Участок огорожен, оборудована теплица.
Направляемся в СТ «Строитель-86», где через агентство продается по наследству необычный для садовых товариществ разноцветный
Продавец оценил свой трехэтажный дом с таким большим «довеском» в более чем 10 тысяч долларов. Но это предложение — явно на любителя.
Дом состоит из двух частей. В одной на первом этаже расположены кухня, ванная комната и сауна, которые требуют ремонта. В доме печное отопление, подведена вода.
Вторая часть — жилая. На втором и третьем этажах находятся комнаты.
— Я много раз уже показывал эту дачу, но пока покупатель не находится. Был один, дал задаток, а потом отказался, — говорит Григорий. — Когда я еду с потенциальным покупателем, то показываю ему не один объект, по которому он позвонил, а сразу 5-6 дач. Одни люди сразу дают положительный ответ, другие берут время на обдумывание, а потом перезванивают. Но, как правило, за один выходной день я продаю 1-2 дачи.
Едем в садовое товарищество СТ «Ясень», где у леса продается одноэтажный деревянный дом на три комнаты с удобствами за 11,5 тысячи долларов.
Хозяин сделал калитку, через которую можно ходить в лес.
Напоследок мы заехали в одно из крупнейших в пуховичском направлении садовых товариществ — «Малинники», в котором насчитывается порядка 800 дач. Зимой здесь Григорий продал 8 домиков.
— Это хорошее садовое товарищество, где с душой работает председатель. Есть свой магазин, круглосуточная охрана, футбольная площадка для детей, организован раздельный сбор бытовых отходов, — уточняет специалист.
Григорий говорит о том, что объектов на рынке много, и чтобы объехать все садовые товарищества даже в одном направлении, не хватит и дня. Дома разные, и цены на них разнятся. «Но чтобы продать дачу, за которую хотят выручить 10-15 тысяч долларов, цену как минимум надо снижать на 2-3 тысячи», — заключает специалист.
Фото: Павел Садовский
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«Цены на дачи надо снижать, некоторые из них «зависают» на годы». Что и почем продается в садовых товариществах в сезон
С приходом весны заметно активизировался дачный рынок. Многие люди, имеющие дома за городом для отдыха, приводят свои участки в порядок и готовятся к сезону. Ну а...
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