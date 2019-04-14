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Лукашенко: Кого только Запад не критикует! Он критикует и меня, и моего друга Эрдогана

15.04.2019 12:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Турция стали важными центрами, через которые простираются интересы многих объединений и государств, поэтому часто на Западе обе страны подвергаются критике. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью информационному агентству Турции «Анадолу».


Фото: Reuters

«Кого только Запад не критикует! Он критикует и меня, и моего друга Эрдогана […]. Турция им чем-то не нравится. Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили у России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое дешевле. Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать. За любую политику независимости Анкару начинают критиковать, нападать на Турцию», — сказал Лукашенко.

По его мнению, это свидетельствует о том, что Турция занимает правильную позицию с точки зрения защиты своих национальных интересов.

«Как только ваши конкуренты, а, может и соперники, начинают вас критиковать, знайте, что вы поступаете правильно, хотя они не противники вам, вы в одном „плуге“ НАТО. Поэтому я поддерживаю господина Эрдогана по многим вопросам, когда он отстаивает свой суверенитет и независимость. Такую же позицию я занимаю и в Беларуси. Да, Западу не нравятся многие тенденции, которые происходили и в меньшей степени происходят и сейчас. Но это наши белорусские особенности. Мы создаем впервые в истории свое независимое и суверенное государство», — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Минск делает выводы из конструктивной критики, вне зависимости от того, звучит она с Запада или с Востока. «Но если она не конструктивная, мы стараемся не обращать на нее никакого внимания. И, как видите, спустя годы мы оказываемся правы», — сказал Лукашенко.

Президент напомнил, что по своему первому образованию он — историк и хорошо знает роль Турции в формировании современного мира.

«Турция внесла свой вклад в формирование нынешней архитектуры в области мировой культуры, архитектуры, образования, экономики и так далее. Турция оставила свой след. Я говорю это к тому, что турки имеют в своей истории сильную государственность. Современная Турция имеет мощнейший фундамент для дальнейшего развития. И влияние Турции в региональном и глобальном масштабе велико. Это древний, героический и сильный народ. Я много раз посещал Турцию и как историк смотрю на современный турецкий народ, пытаясь проводить параллели с историческими событиями. Турки очень многое унаследовали от своих предков. Это очень яркий, стойкий, мужественный народ», — подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что Турция имеет очень непростое геополитическое расположение.

«Мы белорусы, как и турки, стали еще более важными центрами, через которые простираются интересы многих объединений и государств Евросоюза, США, Китая, России, Индии и так далее. Поэтому Турция играет и, я уверен, будет играть еще более важную роль в формировании архитектуры мира на нашей планете», — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что у него налажены тесные отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я называю Эрдогана своим другом. Турецкий лидер обращается ко мне со словом „брат“. Мы, можно сказать, как близкие, родные люди. Мы понимаем друг друга, мы поддерживаем друг друга на всех международных площадках. Мы строим очень хорошие отношения между мощной и богатой Турцией и очень важной страной — Беларусью. У нас нет никаких закрытых тем для сотрудничества. Я молю Бога и Аллаха, чтобы ничто не помешало нам выстраивать эти хорошие отношения», — сказал Лукашенко.

Напомним, интервью было записано в Минске 8 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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«Я поддерживаю господина Эрдогана по многим вопросам, когда он отстаивает свой суверенитет и независимость. Такую же позицию я занимаю и в Беларуси. Да, Западу не...
 
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