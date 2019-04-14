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«Если не будет форс-мажоров». Минэнерго про сроки запуска АЭС и ценовые опасения потребителей

15.04.2019 12:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До физического пуска БелАЭС еще предстоит пройти ряд этапов, и если они пройдут без форс-мажоров, пуск состоится осенью нынешнего года, заявил журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в кулуарах выставки «Атомэкспо-2019» в Сочи. При этом ключевой для потребителей вопрос цен все еще обсуждается.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы к нему [физическому пуску] идем, готовимся. Но нам еще надо пройти ряд этапов. Сейчас мы находимся на этапе индивидуального опробывания оборудования, следующий этап — гидроиспытания, циркпромывка, холодная и горячая обкатка. Мы будем работать сначала при холодной обкатке — на пониженных параметрах теплоносителя, а горячая обкатка предполагает рабочие параметры теплоносителя. После этого — ревизия оборудования. Если на стадии обкаток не будет серьезных форс-мажоров — осенью мы должны пойти на физический пуск», — уточнил Михаил Михадюк.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы в этом году блок включить в работу», — заверил он.

Отвечая на вопросы о переносе сроков завоза топлива с первого на третий квартал, замминистра уточнил, что «завоз топлива — это не самоцель». «Если мы завезем топливо, у нас совершенно другой режим работ на станции — в плане обеспечения физической защиты и прочее. Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим строительно-монтажных организаций. Мы его завезем за месяц до физического пуска, когда будем полностью готовы к этапу физического пуска, дадим отмашку на завоз топлива», — рассказал Михадюк.


Тепловыделяющая сборка (ТВС), или «пучок», который позже «запечатают» в кассету и поместят в реактор БелАЭС. В один реактор войдет 163 таких ТВС. Фото предоставлено НЗХК

Нет спешки и в вопросе с тем, как поступать с отработавшим ядерным топливом. Замминистра напомнил, что в межправительственном соглашении по сооружению АЭС вопрос был решен принципиально: мы возвращаем отработавшее топливо в Россию для переработки.

«Давайте запустим станцию и будем отрабатывать межправительственное соглашение. У нас есть временной коридор около 10 лет. Поэтому конкретные условия: куда, когда, на сколько и когда что забирать — это пропишем и уже будем отрабатывать. А принципиально мы уже определились, — отметил он. —  Храним у себя, накапливаем 10 лет в бассейне выдержки (ну, чуть меньше, может быть). А когда набираем определенный объем и у той стороны будут свободные мощности, тогда грузим и везем на переработку. А потом продукты переработки, это мировая практика, возвращаются к нам через N-количество лет».

Самый актуальный для потребителей вопрос — что будет с ценой на электроэнергию. Михаил Михадюк пояснил, что сейчас создана специальная рабочая группа, которая отрабатывает различные сценарии тарифной политики. «Вы видите, что мы уже крепко подвинулись по тарифной политике с целью повышения привлекательности электроэнергии как в жилищно-коммунальном хозяйстве, в быту, так и по другим направлениям. Тарифное меню очень сильно расширилось в этом году, и мы дальше работаем», — заверил он.

Но, обратил внимания замминистра, есть много и иных факторов влияющих на цену. «Атомная энергия будет замещать только до 5 миллиардов кубометров газа. То есть остается еще большой объем электроэнергии на газу, а продаваться будет микс — атомная и газовая электроэнергия. Так что много зависит и от того, как сложатся цены на газ», — отметил он.

Михадюк рассказал, что группа будет работать постоянно: «Мы каждый год пересматриваем свою тарифную политику исходя из сложившихся обстоятельств. И мы каждый год чуть-суть опускаемся».

— Реальный сектор опасается, что цены для них с пуском АЭС вырастут…

— Нет, этого не будет, — заверил замминистра.

 
 
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До физического пуска БелАЭС еще предстоит пройти ряд этапов, и если они пройдут без форс-мажоров, пуск состоится осенью нынешнего года, заявил журналистам...
 
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