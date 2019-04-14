Минэнерго рассказало об изменении тарифов после запуска БелАЭС

Источник материала: БелТА

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15 апреля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на электроэнергию после запуска Белорусской АЭС будут зависеть в том числе от договоренностей по цене на газ, роста тарифов для реального сектора не ожидается. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сегодня на форуме "Атомэкспо" в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Создана специальная рабочая группа, которая отрабатывает различные сценарии тарифной политики. Мы уже крепко продвинулись по тарифной политике с целью повышения привлекательности электроэнергии как в жилищно-коммунальном хозяйстве, быту, так и по другим направлениям. Тарифное меню очень сильно расширилось в этом году, и мы дальше работаем", - сказал Михаил Михадюк.

На тарифы будут влиять в том числе договоренности по цене на газ. "Атомная энергия будет замещать только до 5 млрд куб.м газа. Остается еще большой объем электроэнергии на газу, а продаваться будет микс: атомная и газовая электроэнергия, так что многое зависит от того, как сложатся цены на газ", - пояснил замминистра.

Специальная группа по тарифам будет работать постоянно, тарифная политика каждый год пересматривается исходя из сложившихся обстоятельств. Что касается возможного роста цен на электроэнергию для реального сектора, то Михаил Михадюк отметил, что таких прогнозов нет.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.-0-