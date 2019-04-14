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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 апреля 2019 года
15.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
После 3-недельной «остановки» продолжился плавный рост цен на вторичном рынке жилья. За минувшую неделю
Положительная динамика цен была также отмечена и на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1240 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Объем предложения квартир вновь обновил максимум с начала 2019 года. Общее количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,6%, при этом 1-комнатных квартир стало меньше на 1%. В результате доля «однушек» оказалась самой незначительной с мая прошлого года.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 15 апреля следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Кроме «однушек», которые отметились нулевой динамикой цен, рост наблюдался у всех типов квартир. 2- и 3-комнатные квартиры подорожали в среднем на 0,2%, у 4-комнатных рост достигал 0,8%.
Изменение цен в районах Минска на 15 апреля выглядит следующим образом:
В четырёх районах был зафиксирован рост цен. В Советском районе темпы роста достигали 1%, в Ленинском – 0,9%. Без изменений неделя прошла для Фрунзенского и Московского районов, в Партизанском, Октябрьском и Заводском районах средний уровень цен на квартиры снизился.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 764 $/м2 (-0,3%), Витебск – 608 $/м2 (+0,2%), Гомель – 622 $/м2 (-0,7%), Гродно – 690 $/м2 (-0,2%), Могилев – 622 $/м2 (+0,1%),
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 1,0% и составляет 2680 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1591 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 960 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 8 по 15 апреля 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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