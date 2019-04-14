ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 апреля 2019 года

15.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

После 3-недельной «остановки» продолжился плавный рост цен на вторичном рынке жилья. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1343 $/м2.

С начала года квадратный метр на «вторичке» подорожал в среднем на $24.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 апреля 2019 года

Положительная динамика цен была также отмечена и на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1240 $/м2.

Читайте также: Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2019 года

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 апреля 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 апреля 2019 года

Объем предложения квартир вновь обновил максимум с начала 2019 года. Общее количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,6%, при этом 1-комнатных квартир стало меньше на 1%. В результате доля «однушек» оказалась самой незначительной с мая прошлого года.

За последний год общее предложение квартир на рынке выросло на 25,4%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 15 апреля следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 апреля 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 апреля 2019 года

Кроме «однушек», которые отметились нулевой динамикой цен, рост наблюдался у всех типов квартир. 2- и 3-комнатные квартиры подорожали в среднем на 0,2%, у 4-комнатных рост достигал 0,8%.

Изменение цен в районах Минска на 15 апреля выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 апреля 2019 года

В четырёх районах был зафиксирован рост цен. В Советском районе темпы роста достигали 1%, в Ленинском – 0,9%. Без изменений неделя прошла для Фрунзенского и Московского районов, в Партизанском, Октябрьском и Заводском районах средний уровень цен на квартиры снизился.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 апреля 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 апреля 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 764 $/м2 (-0,3%), Витебск – 608 $/м2 (+0,2%), Гомель – 622 $/м2 (-0,7%), Гродно – 690 $/м2 (-0,2%), Могилев – 622 $/м2 (+0,1%),

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 1,0% и составляет 2680 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1591 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 960 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, c 8 по 15 апреля 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Эффективные преференции в экономике нужно унифицировать и распространить на всю страну - Перминова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика