Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 апреля 2019 года

Источник материала: realt.by

С начала года квадратный метр на «вторичке» подорожал в среднем на $24.

После 3-недельной «остановки» продолжился плавный рост цен на вторичном рынке жилья. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1343 $/м 2 .

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Положительная динамика цен была также отмечена и на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1240 $/м2.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 15 апреля следующим образом:

За последний год общее предложение квартир на рынке выросло на 25,4%.

Объем предложения квартир вновь обновил максимум с начала 2019 года. Общее количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,6%, при этом 1-комнатных квартир стало меньше на 1%. В результате доля «однушек» оказалась самой незначительной с мая прошлого года.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 15 апреля выглядит следующим образом:

Кроме «однушек», которые отметились нулевой динамикой цен, рост наблюдался у всех типов квартир. 2- и 3-комнатные квартиры подорожали в среднем на 0,2%, у 4-комнатных рост достигал 0,8%.

В четырёх районах был зафиксирован рост цен. В Советском районе темпы роста достигали 1%, в Ленинском – 0,9%. Без изменений неделя прошла для Фрунзенского и Московского районов, в Партизанском, Октябрьском и Заводском районах средний уровень цен на квартиры снизился.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 764 $/м2 (-0,3%), Витебск – 608 $/м2 (+0,2%), Гомель – 622 $/м2 (-0,7%), Гродно – 690 $/м2 (-0,2%), Могилев – 622 $/м2 (+0,1%),

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 1,0% и составляет 2680 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1591 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 960 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.