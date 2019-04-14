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«Минскстрой» выставил на продажу квартиры для очередников в доме на Скрипникова. Цена «квадрата» — 1063 рубля
15.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Односекционный 19-этажный жилой дом серии М111-90 рассчитан на 132 квартиры и начал строиться в январе 2019 года.
Договоры долевого строительства будут заключаться с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям администраций районов г. Минска.
Цена квадратного метра жилого помещения с внутренней отделкой с учетом нормативной общей площади составляет 1063,88 рубля, а с превышением нормативной площади — 1800 рублей. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости квартиры.
Дом запланирован к вводу в эксплуатацию в феврале 2020 года.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься через 5 календарных дней, а договоры создания объектов долевого строительства — через 7 календарных дней после выхода проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда» 13 апреля.
Жилой дом №27 по генплану входит в группу домов застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон №3).
Напомним, что в конце февраля текущего года на территории застройки ГПО «Минскстрой» начал
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«Минскстрой» выставил на продажу квартиры для очередников в доме на Скрипникова. Цена «квадрата» — 1063 рубля
ГПО «Минскстрой» выставил на продажу квартиры для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан в доме №27 по генплану в границах улиц Притыцкого, Скрипникова,...
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