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Лукашенко пригласили на ужин в Брюссель
15.04.2019 14:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евросоюз пригласил Александра Лукашенко на ужин в Брюссель 13 мая, чтобы отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства. Об этом
В представительстве ЕС в Минске TUT.BY подтвердили эту информацию: президент Беларуси, как и остальные лидеры стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Молдова, Грузия, Украина), приглашен в Брюссель.
Вместе с тем, собеседники «Радио Свободы» не ожидают, что Лукашенко приедет в Брюссель лично, а отправит
Тогда Александр Лукашенко не поехал, потому что, как заявили в белорусском МИД, визит на высшем уровне, как правило, «является кульминацией взаимных усилий сторон по развитию сотрудничества, знаменуя собой достижение глубоких системных результатов».
Сегодня в отношениях Беларуси и ЕС «подвисает» подписание нескольких документов — приоритетов партнерства и пакета визовых соглашений (упрощение визовых процедур и реадмиссии). Стороны уже несколько месяцев заявляют, что находятся в заключительной стадии обсуждения этих документов.
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По данным Радио Свобода, белорусского президента пригласили на ужин в Брюссель к 10 годовщине Восточного партнерства вместе с другими лидерами стран, входящих в...
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