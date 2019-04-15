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Лукашенко пригласили на ужин в Брюссель

15.04.2019 14:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Евросоюз пригласил Александра Лукашенко на ужин в Брюссель 13 мая, чтобы отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства. Об этом сообщает брюссельское бюро «Радио Свобода» со ссылкой на свои источники.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В представительстве ЕС в Минске TUT.BY подтвердили эту информацию: президент Беларуси, как и остальные лидеры стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Молдова, Грузия, Украина), приглашен в Брюссель.

Вместе с тем, собеседники «Радио Свободы» не ожидают, что Лукашенко приедет в Брюссель лично, а отправит вместо себя главу МИД Владимира Макея. То же самое произошло на саммите Восточного партнерства в 2017 году — первое мероприятие высшего уровня в ЕС, на которое позвали белорусского президента.

Тогда Александр Лукашенко не поехал, потому что, как заявили в белорусском МИД, визит на высшем уровне, как правило, «является кульминацией взаимных усилий сторон по развитию сотрудничества, знаменуя собой достижение глубоких системных результатов».

Сегодня в отношениях Беларуси и ЕС «подвисает» подписание нескольких документов — приоритетов партнерства и пакета визовых соглашений (упрощение визовых процедур и реадмиссии). Стороны уже несколько месяцев заявляют, что находятся в заключительной стадии обсуждения этих документов.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Радио Свобода, белорусского президента пригласили на ужин в Брюссель к 10 годовщине Восточного партнерства вместе с другими лидерами стран, входящих в...
 
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