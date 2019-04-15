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АЭС не поможет: тарифы на электроэнергию все равно будут зависеть от российского газа

15.04.2019 16:39 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минэнерго рассказали, как будут меняться тарифы на электроэнергию в стране после ввода атомной станции в эксплуатацию.

Как сообщил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сегодня на форуме "Атомэкспо" в Сочи, после ввода белорусской АЭС в эксплуатацию, тарифы на электроэнергию будут зависеть от ряда факторов, в том числе, по-прежнему - от российского газа.

"Атомная энергия будет замещать только до 5 млрд куб.м газа. Остается еще большой объем электроэнергии на газу, а продаваться будет микс: атомная и газовая электроэнергия, так что многое зависит от того, как сложатся цены на газ", - пояснил замминистра.

Он также рассказал, что уже создана рабочая группа, которая будет работать над тарифной политикой. Кроме того, сегодня стало известно, что Госатомнадзор) перед принятием решения о выдаче лицензии на эксплуатацию Белорусской АЭС проведет общественные слушания.

Как сообщила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская, это может произойти в августе-сентябре 2019 года. Она отметила, что на общественных слушаниях будут обсуждаться вопросы по экспертизе безопасности  и соответствию оператора лицензионным требованиям, пишет БЕЛТА.

Напомним, 4 апреля стало известно, что Беларусь и Россия обсуждают продление срока российского кредита на строительство Белорусской АЭС с 25 до 35 лет.

БелАЭС строится за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Поставка ядерного топлива ожидается летом 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго - на июль 2020-го. 

 
 
 
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В Минэнерго рассказали, как будут меняться тарифы на электроэнергию в стране после ввода атомной станции в эксплуатацию.
 
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