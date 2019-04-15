10 человек провели молебен у Администрации президента «в защиту нашей страны и нашей веры»

Источник материала: Tut.by

10 человек пришли на молебен к Администрации президента "в защиту нашей страны и нашей веры", сообщает корреспондент TUT.BY.

Около 18.30 семь человек стали вкруг, помолились, чтобы вернули кресты на то место, откуда их снесли в Куропатах, чтобы закрылся ресторан "Поедем поедим". Еще три человека стояли рядом с молившимися. Активистка Нина Багинская подняла бчб-флаг, на спине у нее был плакат "Свабоду народу".

У здания администрации также присутствовало много милиционеров в штатском, в том числе и руководство ГУВД Мингорисполкома. В происходящее правоохранители не вмешивались, только когда активисты уже стали расходиться, им заявили, что мероприятие не санкционировано.

Активисты сообщили, что им известно о задержании координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля. Кроме того, на акцию не явились некоторые активисты, которые призывали прийти на молебен.

В 18.47 все разошлись.

Выйти на молебен к Администрации президента активисты незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) призвали после очередного сноса крестов в Куропатах в минувшую субботу. В заявлении структуры говорилось , что «накануне Пасхи, во время Великого поста сатанинская власть объявила войну главному символу христианства». Их поддержали представители неканонической Белорусской автокефальной православной церкви.

7 апреля по призыву Николая Статкевича около 200 человек в центре Минска пришли на молебен о Куропатах . Самого политика превентивно задержали и позже посадили на 15 суток.

Напомним, 4 апреля сотрудники Боровлянского лесхоза снесли 70 деревянных крестов , которые установил в Куропатах активист Дмитрий Дашкевич прошлым летом. А 13 апреля были снесены еще и несколько десятков металлических крестов между урочищем и МКАД.

Министерство лесного хозяйства объясняло снос установленных без разрешения крестов в Куропатах благоустройством территории . На протяжении последних полутора недель вокруг урочища также установили зеленый забор и входные арки. Снос крестов вызвал критику белорусских православной и католической церкви, а также политиков, депутатов и общественных деятелей .