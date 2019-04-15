|
10 человек провели молебен у Администрации президента «в защиту нашей страны и нашей веры»
15.04.2019 18:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 человек пришли на молебен к Администрации президента "в защиту нашей страны и нашей веры", сообщает корреспондент TUT.BY.
Около 18.30 семь человек стали вкруг, помолились, чтобы вернули кресты на то место, откуда их снесли в Куропатах, чтобы закрылся ресторан "Поедем поедим". Еще три человека стояли рядом с молившимися. Активистка Нина Багинская подняла бчб-флаг, на спине у нее был плакат "Свабоду народу".
У здания администрации также присутствовало много милиционеров в штатском, в том числе и руководство ГУВД Мингорисполкома. В происходящее правоохранители не вмешивались, только когда активисты уже стали расходиться, им заявили, что мероприятие не санкционировано.
Активисты сообщили, что им известно о задержании координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля. Кроме того, на акцию не явились некоторые активисты, которые призывали прийти на молебен.
В 18.47 все разошлись.
Выйти на молебен к Администрации президента активисты незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) призвали после
7 апреля по призыву Николая Статкевича около 200 человек в центре Минска
Напомним, 4 апреля сотрудники Боровлянского лесхоза
Министерство лесного хозяйства объясняло снос установленных без разрешения крестов в Куропатах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выйти на молебен к Администрации президента активисты незарегистрированной БСДП (Народная Грамада) призвали после очередного сноса крестов в Куропатах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)