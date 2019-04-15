Глава крупнейшей частной сети аптек запустил первую клинику формата «у дома»

Источник материала: Tut.by

Недавно в минском спальном микрорайоне Домбровка открылась еще одна частная клиника. Как выяснил TUT.BY, проект CityClinic запустил владелец холдинга «Аптека групп» Леонид Томчин.



Фото предоставлено пресс-службой «Аптека Групп»

Клиника расположилась на улице Жиновича и ориентирована на жителей Каменной Горки, Кунцевщины и соседних микрорайонов. В клинике будут консультировать в шести областях: терапии, педиатрии, неврологии, эндокринологии, урологии и гинекологии. Позже появятся и другие узкие специалисты. Предусмотрены все виды УЗИ-диагностики. Кроме того, можно сдать анализы крови.

Интересно, что рядом со входом в CityClinic висит вывеска более раскрученной российской лаборатории «Инвитро». Но в клинике Томчина заверили, что не имеют отношения к «Инвитро».

В CityClinic отказались назвать размер инвестиций в новую клинику, но сообщили, что «они сопоставимы с суммой, которой хватило бы на открытие 30 аптек».

Срок окупаемости клиники — 2,5 года.

Ожидается, что в день будет обслуживаться примерно по 50 человек.

Бизнес-план до конца года еще не утвержден и будет корректироваться в зависимости от степени успешности работы первой клиники. Если все пойдет хорошо, то, возможно, до конца 2019 года еще одна-две такие же клиники будут открыты в Минске.

Холдинг «Аптека групп» является крупнейшим в Беларуси частным объединением компаний, специализирующихся на поставке и розничной торговле медпрепаратов. В «Аптека Групп» входят 6 розничных компаний, оптовик «ВитФармМаркет», два медцентра, ИТ-служба и подразделение по контрактному производству лекарств. В холдинге работают более 1000 человек.

В январе 2018 года компания Леонида Томчина привлекла у ЕБРР 5 млн евро на развитие розничной сети. «Данная сделка позволит за 5 лет удвоить количество аптек под брендами ADEL и „Добрыя лекi“», — говорил он на пресс-конференции. За это время общее число аптек планировалось довести до 400 во всех регионах страны.