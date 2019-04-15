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Снос частного сектора Аран перенесут на 2030 год? Почему активисты все равно недовольны
15.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В администрации Ленинского района состоялось заседание комиссии по общественному обсуждению проекта застройки Аран, Малой Серебрянки и Соколянки. Напомним, «Минскградо»
«Минскградо» планирует снести частный сектор ради общественных зданий
«Градостроительный проект детального планирования территории ландшафтно-рекреационной зоны 27 ЛР» относится к Аранам, Малой Серебрянке и Соколянке: компактным кварталам частного сектора по обоим берегам Свислочи поблизости улиц Маяковского, Денисовской и Аранской.
Напомним
На заседание комиссии попали лишь 3 активиста
Жители района не ограничились выражением требований на презентации и перешли к активным действиям по защите своих домов и земель от сноса, рассказала жительница Малой Серебрянки Ольга.
— После презентации проекта жители района создали инициативную группу физических лиц. Согласно пункту 25
Остальные «аборигены» в ожидании заседания комиссии тоже не собирались сидеть сложа руки, заявила местная жительница Татьяна.
— Мы отправили в администрацию Ленинского района несколько заявлений с просьбой допустить на заседание комиссии всех желающих в качестве наблюдателей, чтобы мы могли следить за обсуждением, не участвуя в нем напрямую. Такое право предоставляет нам
Позиция чиновников не смутила жителей района, которые в назначенное время пришли в администрацию и попытались пройти на заседание комиссии. Однако попасть на деловую встречу активистам не удалось, описал ситуацию Виталий.
— Мы пришли в администрацию заранее: в вестибюле уже дежурила главный специалист управления по архитектуре и строительству Анастасия Абрамова. На этаж допускали исключительно членов комиссии после сверки паспортных данных. Мы попробовали убедить дежурного в своей правоте — в итоге на нас вызвали милицию. Мы оставили запись в книге жалоб и обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность действий чиновников.
Жители — администрации: «Сначала разберитесь с долгостроями!»
Заседание комиссии, на которое не пустили и журналистов, продолжалось более 2,5 часов. На заседании представители инициативной группы жителей района попытались убедить градостроителей и чиновников в том, что в сносе частного сектора ради комплекса общественных зданий нет никакой необходимости, сообщил член инициативной группы Ростислав.
— Мы попробовали донести до властей свою конструктивную позицию: мы готовы вкладывать свое время, силы и деньги в реконструкцию и благоустройство наших домов и земель — при условии, что нас не тронут в ближайшие десятилетия. Считаю, что дискуссия оказалась полезной. Отмечу, что депутат Палаты представителей Татьяна Сайганова попросила держать ее в курсе итогов обсуждения проекта. Надеюсь, власть услышит мнение народа и пойдет навстречу его пожеланиям.
По словам членов комиссии, в ходе заседания заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Павочка предложил перенести потенциальный снос частного сектора с 2021 года на 2030-й. Делегатам инициативной группы такой вариант пришелся более по душе, но «аборигены» не согласны с самой идеей сноса, объясняет жительница Малой Серебрянки Ирина.
— Многие из нас живут здесь с 1870-х, дорожат своими корнями, ценят память предков и готовы развивать район сами. У нас и так хватает общественных комплексов:
На заседании комиссии представители жителей района предложили городу возможность получить мгновенную и гарантированную прибыль благодаря повышению эффективности пользования городской землей.
— Есть люди, которые хотят переехать. Есть сгоревшие и разваленные дома. Есть пустующие участки. Предложите их собственникам продать свою недвижимость государству! Пусть оно организует аукционы по продаже земельных участков: победители построят новые дома, мы получим новых соседей, у земли появятся хозяева, а город заработает прямо сейчас. Это гораздо надежнее, чем доверять обещаниям инвесторов.
Заседание комиссии по обсуждению проекта не должно было состояться, потому что не должно было существовать самого проекта, уверен активист Виктор.
— Недавно президент
В проекте есть нарушения, но обсуждать их не стали?
Член инициативной группы Ольга оценила итоги заседания комиссии негативно: во время общественного обсуждения проекта профессиональные консультанты жителей района обнаружили в проекте ряд нарушений законодательства, однако обсуждать их комиссия не стала, утверждает активистка.
— Почему в пояснительной записке пропущены страницы? Почему значения одних и тех же параметров на разных страницах отличаются? Почему не хватает данных в таблицах? Почему некоторые проектные решения не обоснованы? Почему расчетные значения некоторых параметров не удовлетворяют допустимым значениям
Когда мы начали задавать эти и другие вопросы, представитель «Минскградо» Михаил Друщиц пояснил: чтобы уточнить такие детали, нужно запросить непосредственного разработчика проекта. Нам обещали дать обоснованные ответы на все вопросы в письменном виде в установленный срок. Но ведь проект мы обсуждаем прямо сейчас.
В итоге представители инициативной группы жителей района попросили включить в протокол рассмотрения результатов общественного обсуждения все замечания и предложения жителей района. Тем не менее, членов комиссии ждал еще один сюрприз, возмущается Ольга.
— После заседания комиссии все члены должны были проголосовать на тему дальнейшей судьбы проекта: рекомендовать ли его к утверждению, отклонению или отклонению с отправкой на доработку. Но в протоколе уже было напечатано: «Рекомендовать к утверждению». Никакого голосования при этом не проводили.
Поэтому мы подписали протокол с примечанием «Рекомендовать проект к отклонению» и приложили к протоколу особое мнение членов комиссии на 46 листах: там описаны все нарушения, обнаруженные нами в самом проекте, в порядке организации и проведения общественного обсуждения и презентации, а также в ходе заседания комиссии.
После подписания протокола всеми членами комиссии его опубликуют на сайте администрации Ленинского района и направят заказчику проекта: комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Жители района собираются бороться за свои дома и земли до последнего: по заверениям активистов, «соответствующие документы направлены в компетентные вышестоящие органы».
Realt.byбудет следить за ходом проекта и судьбой района.
Фото: Игорь Хмара, Александр Малама, Виктор Барташевич
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В администрации Ленинского района состоялось заседание комиссии по общественному обсуждению проекта застройки Аран, Малой Серебрянки и Соколянки. Напомним,...
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