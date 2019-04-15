Снос частного сектора Аран перенесут на 2030 год? Почему активисты все равно недовольны

Источник материала: realt.by

В администрации Ленинского района состоялось заседание комиссии по общественному обсуждению проекта застройки Аран, Малой Серебрянки и Соколянки. Напомним, «Минскградо» предлагает снести частный сектор и уплотнить район общественными комплексами. В состав комиссии по обсуждению проекта вошли также 3 представителя инициативной группы жителей района. Активисты рассказали Realt.byо ходе заседания комиссии и оценили его итоги.



Презентация проекта. Фото: Александр Малама

«Минскградо» планирует снести частный сектор ради общественных зданий «Градостроительный проект детального планирования территории ландшафтно-рекреационной зоны 27 ЛР» относится к Аранам, Малой Серебрянке и Соколянке: компактным кварталам частного сектора по обоим берегам Свислочи поблизости улиц Маяковского, Денисовской и Аранской. Напомним основные положения проекта : все частные дома «Минскградо» предлагает снести, а на их месте построить комплекс общественных зданий. На презентации проекта подавляющее большинство пришедших жителей района потребовали сохранить все усадьбы и разрешить любую их реконструкцию.



Араны, улица Луговая. Фото: Игорь Хмара

На заседание комиссии попали лишь 3 активиста Жители района не ограничились выражением требований на презентации и перешли к активным действиям по защите своих домов и земель от сноса, рассказала жительница Малой Серебрянки Ольга. — После презентации проекта жители района создали инициативную группу физических лиц. Согласно пункту 25 Положения о порядке проведения общественных обсуждений инициативная группа подала в администрацию Ленинского района заявление о включении в комиссию по общественному обсуждению 3 представителей инициативной группы. После наших многочисленных обращений администрация включила в комиссию 3 наших делегатов.



Презентация проекта. Фото: Александр Малама

Остальные «аборигены» в ожидании заседания комиссии тоже не собирались сидеть сложа руки, заявила местная жительница Татьяна. — Мы отправили в администрацию Ленинского района несколько заявлений с просьбой допустить на заседание комиссии всех желающих в качестве наблюдателей, чтобы мы могли следить за обсуждением, не участвуя в нем напрямую. Такое право предоставляет нам статья 22 Кодекса о земле . Однако администрация района отказала нам в удовлетворении этого права.



Презентация проекта. Фото: Александр Малама

Позиция чиновников не смутила жителей района, которые в назначенное время пришли в администрацию и попытались пройти на заседание комиссии. Однако попасть на деловую встречу активистам не удалось, описал ситуацию Виталий. — Мы пришли в администрацию заранее: в вестибюле уже дежурила главный специалист управления по архитектуре и строительству Анастасия Абрамова. На этаж допускали исключительно членов комиссии после сверки паспортных данных. Мы попробовали убедить дежурного в своей правоте — в итоге на нас вызвали милицию. Мы оставили запись в книге жалоб и обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность действий чиновников.

Жители — администрации: «Сначала разберитесь с долгостроями!» Заседание комиссии, на которое не пустили и журналистов, продолжалось более 2,5 часов. На заседании представители инициативной группы жителей района попытались убедить градостроителей и чиновников в том, что в сносе частного сектора ради комплекса общественных зданий нет никакой необходимости, сообщил член инициативной группы Ростислав. — Мы попробовали донести до властей свою конструктивную позицию: мы готовы вкладывать свое время, силы и деньги в реконструкцию и благоустройство наших домов и земель — при условии, что нас не тронут в ближайшие десятилетия. Считаю, что дискуссия оказалась полезной. Отмечу, что депутат Палаты представителей Татьяна Сайганова попросила держать ее в курсе итогов обсуждения проекта. Надеюсь, власть услышит мнение народа и пойдет навстречу его пожеланиям.



Жители в администрации Ленинского района. Фото: Виктор Барташевич

По словам членов комиссии, в ходе заседания заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Павочка предложил перенести потенциальный снос частного сектора с 2021 года на 2030-й. Делегатам инициативной группы такой вариант пришелся более по душе, но «аборигены» не согласны с самой идеей сноса, объясняет жительница Малой Серебрянки Ирина. — Многие из нас живут здесь с 1870-х, дорожат своими корнями, ценят память предков и готовы развивать район сами. У нас и так хватает общественных комплексов: Novotel не могут достроить уже несколько лет, Червенский рынок вообще пустует с момента сноса. Может, лучше заняться этими зданиями и оставить в покое наши дома? К тому же, по Аранской построили еще один комплекс . Куда больше, кто туда будет ходить?



Малая Серебрянка, улица Серебрянская. Фото: Игорь Хмара

На заседании комиссии представители жителей района предложили городу возможность получить мгновенную и гарантированную прибыль благодаря повышению эффективности пользования городской землей. — Есть люди, которые хотят переехать. Есть сгоревшие и разваленные дома. Есть пустующие участки. Предложите их собственникам продать свою недвижимость государству! Пусть оно организует аукционы по продаже земельных участков: победители построят новые дома, мы получим новых соседей, у земли появятся хозяева, а город заработает прямо сейчас. Это гораздо надежнее, чем доверять обещаниям инвесторов.



Презентация проекта. Фото: Александр Малама

Заседание комиссии по обсуждению проекта не должно было состояться, потому что не должно было существовать самого проекта, уверен активист Виктор. — Недавно президент заявил : хватит уплотнять Минск! Выходит, чиновники нарушают распоряжения президента. Проект разработали без предварительного опроса жителей района, без учета их интересов и потребностей. В ходе общественного обсуждения проекта подавляющее большинство жителей неоднократно высказались категорически против сноса. Власть должна в первую очередь учитывать мнение граждан, а не заботиться об интересах инвесторов.

В проекте есть нарушения, но обсуждать их не стали? Член инициативной группы Ольга оценила итоги заседания комиссии негативно: во время общественного обсуждения проекта профессиональные консультанты жителей района обнаружили в проекте ряд нарушений законодательства, однако обсуждать их комиссия не стала, утверждает активистка. — Почему в пояснительной записке пропущены страницы? Почему значения одних и тех же параметров на разных страницах отличаются? Почему не хватает данных в таблицах? Почему некоторые проектные решения не обоснованы? Почему расчетные значения некоторых параметров не удовлетворяют допустимым значениям регламентов Генплана ? Когда мы начали задавать эти и другие вопросы, представитель «Минскградо» Михаил Друщиц пояснил: чтобы уточнить такие детали, нужно запросить непосредственного разработчика проекта. Нам обещали дать обоснованные ответы на все вопросы в письменном виде в установленный срок. Но ведь проект мы обсуждаем прямо сейчас.

В итоге представители инициативной группы жителей района попросили включить в протокол рассмотрения результатов общественного обсуждения все замечания и предложения жителей района. Тем не менее, членов комиссии ждал еще один сюрприз, возмущается Ольга. — После заседания комиссии все члены должны были проголосовать на тему дальнейшей судьбы проекта: рекомендовать ли его к утверждению, отклонению или отклонению с отправкой на доработку. Но в протоколе уже было напечатано: «Рекомендовать к утверждению». Никакого голосования при этом не проводили. Поэтому мы подписали протокол с примечанием «Рекомендовать проект к отклонению» и приложили к протоколу особое мнение членов комиссии на 46 листах: там описаны все нарушения, обнаруженные нами в самом проекте, в порядке организации и проведения общественного обсуждения и презентации, а также в ходе заседания комиссии.



Соколянка, улица Полевая. Фото: Игорь Хмара

После подписания протокола всеми членами комиссии его опубликуют на сайте администрации Ленинского района и направят заказчику проекта: комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Жители района собираются бороться за свои дома и земли до последнего: по заверениям активистов, «соответствующие документы направлены в компетентные вышестоящие органы». Realt.byбудет следить за ходом проекта и судьбой района.

Фото: Игорь Хмара, Александр Малама, Виктор Барташевич