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Снос частного сектора Аран перенесут на 2030 год? Почему активисты все равно недовольны

15.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В администрации Ленинского района состоялось заседание комиссии по общественному обсуждению проекта застройки Аран, Малой Серебрянки и Соколянки. Напомним, «Минскградо» предлагает снести частный сектор и уплотнить район общественными комплексами. В состав комиссии по обсуждению проекта вошли также 3 представителя инициативной группы жителей района. Активисты рассказали Realt.byо ходе заседания комиссии и оценили его итоги.

Снос частного сектора Аран перенесут на 2030 год? Почему активисты все равно недовольны
Презентация проекта. Фото: Александр Малама

«Минскградо» планирует снести частный сектор ради общественных зданий

«Градостроительный проект детального планирования территории ландшафтно-рекреационной зоны 27 ЛР» относится к Аранам, Малой Серебрянке и Соколянке: компактным кварталам частного сектора по обоим берегам Свислочи поблизости улиц Маяковского, Денисовской и Аранской.

Напомним основные положения проекта: все частные дома «Минскградо» предлагает снести, а на их месте построить комплекс общественных зданий. На презентации проекта подавляющее большинство пришедших жителей района потребовали сохранить все усадьбы и разрешить любую их реконструкцию.

Снос частного сектора Аран перенесут на 2030 год? Почему активисты все равно недовольны
Араны, улица Луговая. Фото: Игорь Хмара

На заседание комиссии попали лишь 3 активиста

Жители района не ограничились выражением требований на презентации и перешли к активным действиям по защите своих домов и земель от сноса, рассказала жительница Малой Серебрянки Ольга.

— После презентации проекта жители района создали инициативную группу физических лиц. Согласно пункту 25 Положения о порядке проведения общественных обсуждений инициативная группа подала в администрацию Ленинского района заявление о включении в комиссию по общественному обсуждению 3 представителей инициативной группы. После наших многочисленных обращений администрация включила в комиссию 3 наших делегатов.

Снос частного сектора Аран перенесут на 2030 год? Почему активисты все равно недовольны
Презентация проекта. Фото: Александр Малама

Остальные «аборигены» в ожидании заседания комиссии тоже не собирались сидеть сложа руки, заявила местная жительница Татьяна.

— Мы отправили в администрацию Ленинского района несколько заявлений с просьбой допустить на заседание комиссии всех желающих в качестве наблюдателей, чтобы мы могли следить за обсуждением, не участвуя в нем напрямую. Такое право предоставляет нам статья 22 Кодекса о земле. Однако администрация района отказала нам в удовлетворении этого права.

Снос частного сектора Аран перенесут на 2030 год? Почему активисты все равно недовольны
Презентация проекта. Фото: Александр Малама

Позиция чиновников не смутила жителей района, которые в назначенное время пришли в администрацию и попытались пройти на заседание комиссии. Однако попасть на деловую встречу активистам не удалось, описал ситуацию Виталий.

— Мы пришли в администрацию заранее: в вестибюле уже дежурила главный специалист управления по архитектуре и строительству Анастасия Абрамова. На этаж допускали исключительно членов комиссии после сверки паспортных данных. Мы попробовали убедить дежурного в своей правоте — в итоге на нас вызвали милицию. Мы оставили запись в книге жалоб и обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность действий чиновников.

Жители — администрации: «Сначала разберитесь с долгостроями!» 

Заседание комиссии, на которое не пустили и журналистов, продолжалось более 2,5 часов. На заседании представители инициативной группы жителей района попытались убедить градостроителей и чиновников в том, что в сносе частного сектора ради комплекса общественных зданий нет никакой необходимости, сообщил член инициативной группы Ростислав.

 Мы попробовали донести до властей свою конструктивную позицию: мы готовы вкладывать свое время, силы и деньги в реконструкцию и благоустройство наших домов и земель — при условии, что нас не тронут в ближайшие десятилетия. Считаю, что дискуссия оказалась полезной. Отмечу, что депутат Палаты представителей Татьяна Сайганова попросила держать ее в курсе итогов обсуждения проекта. Надеюсь, власть услышит мнение народа и пойдет навстречу его пожеланиям. 

Снос частного сектора Аран перенесут на 2030 год? Почему активисты все равно недовольны
Жители в администрации Ленинского района. Фото: Виктор Барташевич

По словам членов комиссии, в ходе заседания заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Павочка предложил перенести потенциальный снос частного сектора с 2021 года на 2030-й. Делегатам инициативной группы такой вариант пришелся более по душе, но «аборигены» не согласны с самой идеей сноса, объясняет жительница Малой Серебрянки Ирина.

 Многие из нас живут здесь с 1870-х, дорожат своими корнями, ценят память предков и готовы развивать район сами. У нас и так хватает общественных комплексов: Novotel не могут достроить уже несколько лет, Червенский рынок вообще пустует с момента сноса. Может, лучше заняться этими зданиями и оставить в покое наши дома? К тому же, по Аранской построили еще один комплекс. Куда больше, кто туда будет ходить?

Снос частного сектора Аран перенесут на 2030 год? Почему активисты все равно недовольны
Малая Серебрянка, улица Серебрянская. Фото: Игорь Хмара

На заседании комиссии представители жителей района предложили городу возможность получить мгновенную и гарантированную прибыль благодаря повышению эффективности пользования городской землей. 

 Есть люди, которые хотят переехать. Есть сгоревшие и разваленные дома. Есть пустующие участки. Предложите их собственникам продать свою недвижимость государству! Пусть оно организует аукционы по продаже земельных участков: победители построят новые дома, мы получим новых соседей, у земли появятся хозяева, а город заработает прямо сейчас. Это гораздо надежнее, чем доверять обещаниям инвесторов.

Снос частного сектора Аран перенесут на 2030 год? Почему активисты все равно недовольны
Презентация проекта. Фото: Александр Малама

Заседание комиссии по обсуждению проекта не должно было состояться, потому что не должно было существовать самого проекта, уверен активист Виктор

 Недавно президент заявил: хватит уплотнять Минск! Выходит, чиновники нарушают распоряжения президента. Проект разработали без предварительного опроса жителей района, без учета их интересов и потребностей. В ходе общественного обсуждения проекта подавляющее большинство жителей неоднократно высказались категорически против сноса. Власть должна в первую очередь учитывать мнение граждан, а не заботиться об интересах инвесторов.

В проекте есть нарушения, но обсуждать их не стали? 

Член инициативной группы Ольга оценила итоги заседания комиссии негативно: во время общественного обсуждения проекта профессиональные консультанты жителей района обнаружили в проекте ряд нарушений законодательства, однако обсуждать их комиссия не стала, утверждает активистка. 

 Почему в пояснительной записке пропущены страницы? Почему значения одних и тех же параметров на разных страницах отличаются? Почему не хватает данных в таблицах? Почему некоторые проектные решения не обоснованы? Почему расчетные значения некоторых параметров не удовлетворяют допустимым значениям регламентов Генплана?

Когда мы начали задавать эти и другие вопросы, представитель «Минскградо» Михаил Друщиц пояснил: чтобы уточнить такие детали, нужно запросить непосредственного разработчика проекта. Нам обещали дать обоснованные ответы на все вопросы в письменном виде в установленный срок. Но ведь проект мы обсуждаем прямо сейчас.

В итоге представители инициативной группы жителей района попросили включить в протокол рассмотрения результатов общественного обсуждения все замечания и предложения жителей района. Тем не менее, членов комиссии ждал еще один сюрприз, возмущается Ольга.

 После заседания комиссии все члены должны были проголосовать на тему дальнейшей судьбы проекта: рекомендовать ли его к утверждению, отклонению или отклонению с отправкой на доработку. Но в протоколе уже было напечатано: «Рекомендовать к утверждению». Никакого голосования при этом не проводили.

Поэтому мы подписали протокол с примечанием «Рекомендовать проект к отклонению» и приложили к протоколу особое мнение членов комиссии на 46 листах: там описаны все нарушения, обнаруженные нами в самом проекте, в порядке организации и проведения общественного обсуждения и презентации, а также в ходе заседания комиссии.

Снос частного сектора Аран перенесут на 2030 год? Почему активисты все равно недовольны
Соколянка, улица Полевая. Фото: Игорь Хмара

После подписания протокола всеми членами комиссии его опубликуют на сайте администрации Ленинского района и направят заказчику проекта: комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Жители района собираются бороться за свои дома и земли до последнего: по заверениям активистов, «соответствующие документы направлены в компетентные вышестоящие органы».

Realt.byбудет следить за ходом проекта и судьбой района.

Фото: Игорь Хмара, Александр Малама, Виктор Барташевич

 
Теги: Минск
 
 
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В администрации Ленинского района состоялось заседание комиссии по общественному обсуждению проекта застройки Аран, Малой Серебрянки и Соколянки. Напомним,...
 
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