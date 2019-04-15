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В Беларуси в отношении беглого российского банкира возбудили уголовное дело
16.04.2019 08:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении гражданина России, задержанного с фальшивым паспортом, возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа. Об этом
Используя паспорт на имя гражданина Словении, россиянин купил медицинскую страховку и билет на поезд. Однако пересечь белорусско-польскую границу с фальшивым документом ему не удалось. Пограничники выявили признаки замены страницы с установочными данными, а результат специальной проверки это подтвердил.
В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст. 380 УК Беларуси (Использование поддельного документа). Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, 30 марта в пункте пропуска «Брест»
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В отношении бывшего руководителя «Плато-банка» Андрея Лазарева, задержанного 30 марта в пункте пропуска «Брест» с фальшивым паспортом, возбуждено уголовное дело...
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