В Беларуси в отношении беглого российского банкира возбудили уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В отношении гражданина России, задержанного с фальшивым паспортом, возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Используя паспорт на имя гражданина Словении, россиянин купил медицинскую страховку и билет на поезд. Однако пересечь белорусско-польскую границу с фальшивым документом ему не удалось. Пограничники выявили признаки замены страницы с установочными данными, а результат специальной проверки это подтвердил.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст. 380 УК Беларуси (Использование поддельного документа). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 30 марта в пункте пропуска «Брест» был задержан бывший руководитель «Плато-банка» Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд российских рублей. В декабре прошлого года он был приговорен российским судом к шести годам лишения свободы. До приговора банкир находился под залогом в 1 млн российских рублей, но в зал суда так и не явился.