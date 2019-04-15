Верхнедвинский предприниматель – о работе частного бизнеса

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Н. Корзеёнок,

депутат районного Совета, директор

ООО «Диокор».

В своём выступлении представитель депутатского корпуса и предприниматель с 25-летним стажем Н. Корзеёнок поделилась опытом работы в частном бизнесе и своим взглядом на проблемы, с которым он сталкивается.

Она отметила, что в настоящее время малые и средние предприятия играют заметную роль в развитии экономики, способны эффективно использовать местные ресурсы, создавать рабочие места, вносить вклад в бюджет. Существовавшие прежде жесткие рамки и меры наказания для предпринимателей не способствовали развитию инициативы. Но сегодня власть повернулась лицом к своему налогоплательщику и бизнесмену – человеку, который создает добавочную стоимость.

Принятые документы по либерализации бизнеса предприниматель оценивает, как наиболее выгодные для развития самозанятости, создания рабочих мест и новых предприятий. Что касается уже существующих средних и малых предприятий, здесь изменения коснулись, в основном, санитарных, противопожарных норм и правил, отмены печати и некоторых других.

Правительство утвердило стратегию развития малого и среднего предпринимательства, что говорит о признании государством его важности и вселяет надежду на существенные позитивные изменения. К процессу разработки стратегии были привлечены бизнес-ассоциации. Теперь нужны конкретные мероприятия с локальными планами действий и мерами по их выполнению.

Речь идет о создании инфраструктуры предпринимательства. Нужно сначала научить людей, дать информацию — где и чем стоит заниматься, как зарегистрироваться, платить налоги и так далее. В Стратегии прописано, что будет создана система, появятся центры регионального роста, развития экспорта и другие. Под эти планы предусмотрено государственное финансирование. Иными словами, предприниматель, который оказывает услуги по консультированию, не будет думать, как ему взять плату с начинающего производителя, а получит под это целевое финансирование. Он сам станет искать тех, кому нужна помощь, чтобы буквально привести за руку, подготовить технико-экономическое обоснование для кредита, другие документы.

Н. Корзеёнок заметила, что в нынешних реалиях укрепления бизнеса любая отраслевая госпрограмма — сельское хозяйство, машиностроение или развитие регионов — должна разрабатываться с учетом интересов малого бизнеса, он должен в ней присутствовать.

Проблемой, которая тормозит развитие, докладчик назвала обострение конкуренции на внутреннем рынке за счёт укрепления на нём крупных коммерческих структур. Лидеры, достигшие огромной рыночной силы, активно пользуются ею, ослабляя средний и малый бизнес, особенно в розничной торговле. Предприниматель подчеркнула необходимость всерьез заняться демонополизацией и уравнять условия хозяйствования для крупного и мелкого бизнеса, для частных и государственных предприятий.

Стоит рассмотреть и вопрос высокой налоговой нагрузки, 35-процентных отчислений в ФСЗН, тормозящих развитие малых предприятий. Отпугивают начинающих бизнесменов штрафы, которые всё ещё возможны за незначительные нарушения. Между тем, предупредительная система эффективнее – она даёт возможность предпринимателю исправиться и сохраняет его финансовую устойчивость, а значит, и вклад в экономику.

В выступлении обращено внимание на необходимость повышать экономическую грамотность населения, чтобы работники могли самостоятельно выплачивать социальные взносы, а не перекладывать ответственность на работодателя.

Многие белорусы, которые задумываются об уходе в частный бизнес, чувствуют себя неуверенно из-за недостатка знаний в этой сфере. Необходимо активнее оказывать консультационные услуги, чтобы у людей был доступ к информации: какие преимущества дает свой бизнес, как правильно написать бизнес-план, где взять деньги. Важно, чтобы энтузиасты не шагали в пустоту, а обладали хотя бы базовыми знаниями для старта. Также целесообразно задуматься о введении учебных дисциплин в школах и университетах, которые бы рассказывали об основах бизнес-стратегии.

Важно менять в обществе и отношение к бизнесу, поднимать имидж предпринимателя. Очевидно, что люди с деловой хваткой этого заслуживают. В сложные экономические времена именно они спасали общество от дефицита товаров, обеспечивали рабочие места. Сегодня предпринимательство вышло на новый уровень развития — важно поддержать его и сделать драйвером экономического роста.

Предприниматель высказала одобрение предпринимаемым в государстве шагам по развитию бизнеса и выразила надежду, что они принесут желаемый результат.