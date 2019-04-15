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«Танкверт» против Данкверта. Россельхознадзор попросил налоговую проверить белорусских посредников

16.04.2019 09:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россельхознадзор подготовил письмо в адрес Федеральной налоговой службы России с просьбой провести проверки в отношении 36 белорусских компаний — посредников, которые, по мнению ведомства, осуществляют незаконные поставки белорусской продукции в Россию, используя схему «ложного транзита» в Казахстан и Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадора.


Фото: Reuters

«Основанием для озвученных выводов послужили ​ размещенные в публичном доступе ​слова руководителя одной из белорусских компании Юрия Воскресенского, который сообщил, что его компания перегружается в Москве при поставках продукции в Казахстан. При этом, согласно действующим правилам, в случаях перегрузки транзитных товаров, ветеринарная служба Беларуси обязана информировать об этом Россельхознадзор, чего сделано не было. Соответственно, транзит невозможно признать законным», — говорится в сообщении.

Помимо прочего, Россельхознадзор намерен провести собственное расследование всей цепи передвижения белорусской продукции. По результатам мероприятий будут приняты соответствующие меры.

Напомним, на днях Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс из-за «серых схем Беларуси». В российском ведомстве заявили, что выявили 37 белорусских компаний-посредников для поставки «санкционки». Особое возмущение российской стороны вызвало ООО «Танкверт» из этого списка: «Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта», — посчитали в ведомстве.

В редакцию TUT.BY обратился директор трех компаний занимающихся оптовой продажей молочной продукции, попавших в «черный список» Россельхознадора (в том числе и ООО «Танкверт») Юрий Воскресенский, который рассказал о своих претензиях к Россельхознадзору.

— Дело в том, что Россельхознадзор то «открывает», то «закрывает» какие-то белорусские предприятия. И в том случае, если товар уже отгружен, пересек границу, а в этот момент предприятие стало «закрытым», то российская Федеральная налоговая служба принимает за этот груз налоги, а банки проводят платежи. И если бы были какие-то запреты, то это было бы незаконно на федеральном уровне. Это доказывает, что запреты Россельхознадзора носят узковедомственный, локальный характер, — пояснил он.

Воскресенский также обратился в ЕЭК и к послу России в Беларуси Михаилу Бабичу с просьбой защитить белорусских производителей от незаконных действий Россельхознадзора.

 
 
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«Основанием для озвученных выводов послужили размещенные в публичном доступе слова руководителя одной из белорусских компании Юрия Воскресенского», - говорится...
 
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