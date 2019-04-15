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«Танкверт» против Данкверта. Россельхознадзор попросил налоговую проверить белорусских посредников
16.04.2019 09:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россельхознадзор подготовил письмо в адрес Федеральной налоговой службы России с просьбой провести проверки в отношении 36 белорусских компаний — посредников, которые, по мнению ведомства, осуществляют незаконные поставки белорусской продукции в Россию, используя схему «ложного транзита» в Казахстан и Кыргызстан. Об этом
«Основанием для озвученных выводов послужили размещенные в публичном доступе слова руководителя одной из белорусских компании Юрия Воскресенского, который сообщил, что его компания перегружается в Москве при поставках продукции в Казахстан. При этом, согласно действующим правилам, в случаях перегрузки транзитных товаров, ветеринарная служба Беларуси обязана информировать об этом Россельхознадзор, чего сделано не было. Соответственно, транзит невозможно признать законным», — говорится в сообщении.
Помимо прочего, Россельхознадзор намерен провести собственное расследование всей цепи передвижения белорусской продукции. По результатам мероприятий будут приняты соответствующие меры.
Напомним, на днях Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс
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— Дело в том, что Россельхознадзор то «открывает», то «закрывает» какие-то белорусские предприятия. И в том случае, если товар уже отгружен, пересек границу, а в этот момент предприятие стало «закрытым», то российская Федеральная налоговая служба принимает за этот груз налоги, а банки проводят платежи. И если бы были какие-то запреты, то это было бы незаконно на федеральном уровне. Это доказывает, что запреты Россельхознадзора носят узковедомственный, локальный характер, — пояснил он.
Воскресенский также обратился в ЕЭК и к послу России в Беларуси Михаилу Бабичу с просьбой защитить белорусских производителей от незаконных действий Россельхознадзора.
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«Основанием для озвученных выводов послужили размещенные в публичном доступе слова руководителя одной из белорусских компании Юрия Воскресенского», - говорится...
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