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«Восприняли беду, как свою». Мясникович выразил французским парламентариям сожаления в связи с пожаром
16.04.2019 10:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси сожалеют о случившейся беде —
В эти дни в Минске с официальным визитом находится делегация французских парламентариев, в которую вошли председатель группы дружбы «Франция-Беларусь» Шарль Гене, заместитель председателя комиссии по финансам Сената Франции Жан Бизе, председатель комиссии по европейским делам Сената Франции Винцент Эбле. В начале встречи в Совете Республики Михаил Мясникович выразил им свои сожаления в связи с пожаром.
— Мы в Беларуси сожалеем о случившейся беде — пожаре в соборе Парижской Богоматери, это действительно одна из главных достопримечательностей Франции, символ Парижа. Белорусы, как и другие, полагаю, неравнодушные люди в других странах мира, восприняли эту беду как свою. Выражаем наши искренние сожаления, — сказал Михаил Мясникович.
Председатель группы дружбы «Франция-Беларусь» Шарль Гене поблагодарил Мясниковича за слова соболезнования.
— Действительно, это известие потрясло нас, и ваши слова ложатся нам на сердце. Спасибо вам, — сказал Гене.
Ранее посольство Беларуси во Франции выразило слова поддержки французам.
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«Восприняли беду, как свою». Мясникович выразил французским парламентариям сожаления в связи с пожаром
В эти дни в Минске с официальным визитом находится делегация депутатов и сенаторов Франции.
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