«Восприняли беду, как свою». Мясникович выразил французским парламентариям сожаления в связи с пожаром

Источник материала: Tut.by

В Беларуси сожалеют о случившейся беде — пожаре в соборе Парижской Богоматери , белорусы восприняли эту беду, как свою. Об этом во время встречи с французскими парламентариями в Минске заявил глава Совета Республики Михаил Мясникович.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В эти дни в Минске с официальным визитом находится делегация французских парламентариев, в которую вошли председатель группы дружбы «Франция-Беларусь» Шарль Гене, заместитель председателя комиссии по финансам Сената Франции Жан Бизе, председатель комиссии по европейским делам Сената Франции Винцент Эбле. В начале встречи в Совете Республики Михаил Мясникович выразил им свои сожаления в связи с пожаром.

— Мы в Беларуси сожалеем о случившейся беде — пожаре в соборе Парижской Богоматери, это действительно одна из главных достопримечательностей Франции, символ Парижа. Белорусы, как и другие, полагаю, неравнодушные люди в других странах мира, восприняли эту беду как свою. Выражаем наши искренние сожаления, — сказал Михаил Мясникович.

Председатель группы дружбы «Франция-Беларусь» Шарль Гене поблагодарил Мясниковича за слова соболезнования.

— Действительно, это известие потрясло нас, и ваши слова ложатся нам на сердце. Спасибо вам, — сказал Гене.

Ранее посольство Беларуси во Франции выразило слова поддержки французам.

Весь мир глубоко опечален трагедией Собора Парижской богоматери, одного из величайших достояний человечества. Выражаем слова поддержки французскому народу — AmbassadeBLR (@AmbassadeBLR) 15 апреля 2019 г.