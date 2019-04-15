А так можно было? Минчанин пристроил к квартире комнату, сильно выступающую за пределы жилья

Самострой реализован в «хрущевке» на улице Гикало. Судя по фасаду, квартиру на третьем этаже расширили еще до капитального ремонта – «скворечник» покрашен в тон дома, под термошубой сложно определить его конструктив. Любопытно, что пристройка выступает не только за пределы квартиры, но и балконов.









