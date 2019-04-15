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А так можно было? Минчанин пристроил к квартире комнату, сильно выступающую за пределы жилья

16.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

К «хрущевке» в центре Минска пристроили комнату, сильно выступающую за пределы дома. Скорее всего, расширена кухня. Как это выглядит – в фоторепортаже Realt.by.

А так можно было? Минчанин пристроил к квартире комнату, сильно выступающую за пределы жилья

Самострой реализован в «хрущевке» на улице Гикало. Судя по фасаду, квартиру на третьем этаже расширили еще до капитального ремонта – «скворечник» покрашен в тон дома, под термошубой сложно определить его конструктив. Любопытно, что пристройка выступает не только за пределы квартиры, но и балконов.

А так можно было? Минчанин пристроил к квартире комнату, сильно выступающую за пределы жилья
А так можно было? Минчанин пристроил к квартире комнату, сильно выступающую за пределы жилья
А так можно было? Минчанин пристроил к квартире комнату, сильно выступающую за пределы жилья
А так можно было? Минчанин пристроил к квартире комнату, сильно выступающую за пределы жилья

Расположена конструкция прямо над подъездом жилого дома. О прочности строения говорить сложно, но выглядит не слишком надежным образом.

А так можно было? Минчанин пристроил к квартире комнату, сильно выступающую за пределы жилья
А так можно было? Минчанин пристроил к квартире комнату, сильно выступающую за пределы жилья
А так можно было? Минчанин пристроил к квартире комнату, сильно выступающую за пределы жилья

Удалось ли согласовать такое переустройство – большой вопрос. А, потому, напомним, что все фасадные переустройства и перепланировки внутри квартиры требуют соответствующих разрешений.

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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К «хрущевке» в центре Минска пристроили комнату, сильно выступающую за пределы дома. Скорее всего, расширена кухня. Как это выглядит – в фоторепортаже Realt.by.
 
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