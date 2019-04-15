ТВЭЛ: Топливо для БелАЭС готово к отгрузке

Источник материала: Tut.by

Топливо для Белорусской АЭС изготовлено и готово к поставке, сказал на брифинге в Сочи старший вице-президент ТК «ТВЭЛ» по коммерции и международному бизнесу Олег Григорьев.



Фото: Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК»).

«Некоторые объемы топлива уже переданы Атомстройэкспорту (по условиям генерального контракта „Атомстройэкспорт“ поставляет топливо на каждый блок для первой загрузки и одной перезагрузки, дальнейшие поставки топлива будет осуществлять уже ТВЭЛ — ред.). В этом году будут будут переданы дополнительные объемы топлива для поставки в Беларусь», — сказал Григорьев.

Напомним, замминистра энергетики Михаил Михадюк, отвечая на вопросы о переносе сроков завоза топлива с первого на третий квартал, уточнил, что «завоз топлива — это не самоцель». «Если мы завезем топливо, у нас совершенно другой режим работ на станции — в плане обеспечения физической защиты и прочее. Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим строительно-монтажных организаций. Мы его завезем за месяц до физического пуска, когда будем полностью готовы к этапу физического пуска, дадим отмашку на завоз топлива», — рассказал Михадюк.

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