|
ТВЭЛ: Топливо для БелАЭС готово к отгрузке
16.04.2019 11:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Топливо для Белорусской АЭС изготовлено и готово к поставке, сказал на брифинге в Сочи старший вице-президент ТК «ТВЭЛ» по коммерции и международному бизнесу Олег Григорьев.
«Некоторые объемы топлива уже переданы Атомстройэкспорту (по условиям генерального контракта „Атомстройэкспорт“
Напомним, замминистра энергетики Михаил Михадюк,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топливо для Белорусской АЭС изготовлено и готово к поставке, сказал на брифинге в Сочи старший вице-президент ТК «ТВЭЛ» по коммерции и международному бизнесу Олег...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)