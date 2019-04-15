Европейский банк реконструкции и развития нарастит объемы операций в Беларуси

Руководство банка ЕБРР подтвердило готовность не только продолжать поддержку уже работающих совместных инфраструктурных проектов, но и намерение начать подготовку новых.

Эти вопросы были обсуждены в ходе встречи министра экономики Дмитрия Крутого в Вашингтоне встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Перспективным министр экономики назвал продолжение сотрудничества ЕИБ с белорусскими банками по кредитованию малого и среднего предпринимательства. Худак со своей стороны выразил готовность рассматривать новые проектные предложения Беларуси.

Совместно с Европейским банком реконструкции и развития планируется реконструкция автомобильной дороги М3 и ряда мостов. Есть заинтересованность также в финансировании тепловой реабилитации жилых домов и в совершенствовании систем водоснабжения и водоотведения, передает СТВ.

В 2018 году «Беларусбанк» и «Белагропромбанк» со стороны ЕИБ было выделено на кредитование малого и среднего бизнеса 75 млн. евро.

Планируется, что в текущем году будут подписаны кредитные соглашения по указанным проектам на сумму около 260 млн. евро.

ЕБРР работает в Беларуси с 1992 года, за более чем 25 лет инвестировал в 115 проектов в нашей стране более 2,4 млрд евро. С 2016 года банк снял ограничения по работе с госсектором.