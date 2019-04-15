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Европейский банк реконструкции и развития нарастит объемы операций в Беларуси
16.04.2019 12:49 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Руководство банка ЕБРР подтвердило готовность не только продолжать поддержку уже работающих совместных инфраструктурных проектов, но и намерение начать подготовку новых.
Эти вопросы были обсуждены в ходе встречи министра экономики Дмитрия Крутого в Вашингтоне встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком,
Перспективным министр экономики назвал продолжение сотрудничества ЕИБ с белорусскими банками по кредитованию малого и среднего предпринимательства. Худак со своей стороны выразил готовность рассматривать новые проектные предложения Беларуси.
Совместно с Европейским банком реконструкции и развития планируется реконструкция автомобильной дороги М3 и ряда мостов. Есть заинтересованность также в финансировании тепловой реабилитации жилых домов и в совершенствовании систем водоснабжения и водоотведения,
В 2018 году «Беларусбанк» и «Белагропромбанк» со стороны ЕИБ было выделено на кредитование малого и среднего бизнеса 75 млн. евро.
Планируется, что в текущем году будут подписаны кредитные соглашения по указанным проектам на сумму около 260 млн. евро.
ЕБРР работает в Беларуси с 1992 года, за более чем 25 лет инвестировал в 115 проектов в нашей стране более 2,4 млрд евро. С 2016 года банк снял ограничения по работе с госсектором.
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Руководство банка ЕБРР подтвердило готовность не только продолжать поддержку уже работающих совместных инфраструктурных проектов, но и намерение начать...
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