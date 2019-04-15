ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нотр-Дам де Пари не единственный. Какие еще значимые сооружения оказывались в огне за последние десятилетия

16.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Вчера вечером загорелся один из символов Парижа – Нотр-Дам де Пари, Собор Парижской Богоматери. К настоящему моменту огонь ликвидировали, власти уточняют масштаб ущерба. Realt.byвспомнил, какие ещё культовые сооружения планеты страдали от пламени в последние годы. В список попал и один из важнейших архитектурных памятников Беларуси.

Нотр-Дам де Пари не единственный. Какие еще значимые сооружения оказывались в огне за последние десятилетия
Фото: https://www.gazeta.ru/social/photo/pozhar_v_notr-dam-de-pari.shtml

Нотр-Дам де Пари (Собор Парижской Богоматери)

Легендарный готический собор, воспетый в одноимённом романе Виктора Гюго, загорелся вчера вечером. Огонь охватил центральную часть храма, а потом перекинулся на одну из башен. В результате возгорания обрушился шпиль XIX века и рухнуло две трети крыши. Один из пожарных получил тяжёлые ранения. По данным властей, основные конструкции Нотр-Дам удалось сохранить. Также от огня спасли две башни.

Однако огонь уничтожил часть тернового венца Иисуса Христа и мощи небесных покровителей Парижа: святого Дионисия и святой Женевьевы. Полностью сгорела покрытая металлом двускатная крыша основной части храма: её каркас был сделан из старого, легко воспламеняющегося дерева. Впрочем, от огня не пострадали 16 бронзовых статуй 1860 года: фигуры 4 евангелистов и 12 апостолов.

Алтарь и крест Нотр-Дама остались нетронутыми, фасад собора и колокола удалось спасти от разрушения. Тушение пожара затрудняло желание властей сохранить уцелевшие конструкции, которые могли пострадать из-за огромного объёма воды. Часть экспонатов вывезли из храма перед началом реконструкции. По предварительным данным, источник возгорания находился на строительных лесах на крыше Нотр-Дама.

Нотр-Дам де Пари не единственный. Какие еще значимые сооружения оказывались в огне за последние десятилетия
Фото: https://www.gazeta.ru/social/photo/pozhar_v_notr-dam-de-pari.shtml

Дворец Радзивиллов в Несвиже 

Резиденция «некоронованных королей Речи Посполитой» загорелась в сочельник 2002 года. Пожар возник по халатности двух слесарей, прогревавших отопительную систему замка паяльной лампой. Загоревшийся утеплитель работяги залили несколькими вёдрами воды, после чего ушли с чердака.

Огонь уничтожил чердачные перекрытия и повредил часовую башню. Пламя стремительно распространялось по перекрытиям из деревянного бруса. Из-за большого объёма воды при тушении пожара сильно пострадали расписные стены, потолочные фрески и паркетные полы.

Сокровище национальной архитектуры тушили все пожарные Несвижа и их коллеги из ближайших городов. К счастью, на момент пожара во дворце уже год шла реконструкция, поэтому ценных экспонатов в замке не было. В 2005 году Радзивилловский дворец включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, но весь комплекс открыли для туристов только в июле 2012 года.

Нотр-Дам де Пари не единственный. Какие еще значимые сооружения оказывались в огне за последние десятилетия
Фото: https://mchs.gov.by/glavnoe/istoriya-odnoy-chs/149372/

Национальный музей Бразилии

Бывшая резиденция императора в Рио-де-Жанейро вспыхнула в сентябре 2018 года. Пожар начался уже после закрытия музея и охватил все 3 этажа здания. Мгновенно распространившийся огонь уничтожил около 90% из 20 миллионов экспонатов: в частности, фреску из Помпеев, коллекции животных, насекомых, минералов, посуды, керамики, а также артефакты из Древнего Египта.

Буквально за пару месяцев до трагедии Национальный музей отпраздновал своё 200-летие. Сотрудники музея неоднократно жаловались на нехватку государственного финансирования в условиях экономического кризиса в Бразилии. Администрация музея даже собирала пожертвования на открытие новых экспозиций. Власти назвали сам пожар национальной катастрофой, а его причиной – халатность.

Нотр-Дам де Пари не единственный. Какие еще значимые сооружения оказывались в огне за последние десятилетия
Фото: https://twitter.com/CBSNews/status/1039023929149595648/photo/1

Останкинская башня в Москве 

Главная телевизионная башня России загорелась в августе 2000 года. Полностью выгорели 3 этажа на высоте около 450 метров, крупнейшие телеканалы и радиостанции России прервали вещание на Москву и Московскую область. Также лопнуло больше половины крепёжных тросов, из-за чего башня накренилась и некоторое время грозила рухнуть. В ходе происшествия погибли 3 сотрудника башни.

Причиной пожара назвали самовозгорание перегревшихся кабелей, которые не выдержали перегрузки. Кроме того, шахта с кабелями и фидерами передающей аппаратуры (устройствами, с помощью которых сигнал передают от передатчика к антенне) не была оснащена автономными системами пожаротушения. Реконструкция Останкинской башни завершилась лишь в феврале 2008 года.

Нотр-Дам де Пари не единственный. Какие еще значимые сооружения оказывались в огне за последние десятилетия
Фото: https://mnogoto4ka.ru/p10604/

Башня The Marina Torch Tower вДубае 

Дубайский «факел» (torch – факел) вспыхнул ночью в феврале 2015 года. Пожар случился из-за того, что один из жильцов жарил мясо на балконном гриле на уровне 50-го этажа. Огонь быстро добрался до верхушки жилого небоскрёба высотой в 79 этажей, однако при происшествии никто не погиб. Тем не менее, 7 человек отравились угарным газом, 101 квартира получила серьёзные повреждения.

Ещё один пожар случился в фешенебельном жилом комплексе в августе 2017 года. На этот раз источник возгорания находился на 9-м этаже. Пламя стремительно поднялось на верхние этажи: небоскрёб окутал дым, а прилегающие улицы засыпало обломками. К счастью, всех жильцов снова успели эвакуировать. Правда, причину нового инцидента власти не назвали.

Нотр-Дам де Пари не единственный. Какие еще значимые сооружения оказывались в огне за последние десятилетия
Фото: https://www.bbc.co.uk/programmes/p03bcdp2

Читайте также:

– «Мы постоянно сталкиваемся с беспечностью людей». МИНГАЗ рассказал, почему взрывается бытовой газ в многоэтажках

– В МЧС рассказали, как не допустить кемеровскую трагедию в Беларуси

– В Минске возросло количество пожаров на балконах. Как найти поджигателя, и какой штраф грозит за выброшенный из окна окурок

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером загорелся один из символов Парижа – Нотр-Дам де Пари, Собор Парижской Богоматери. К настоящему моменту огонь ликвидировали, власти уточняют масштаб...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава крупнейшей частной сети аптек запустил первую клинику формата «у дома»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика