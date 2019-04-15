Нотр-Дам де Пари не единственный. Какие еще значимые сооружения оказывались в огне за последние десятилетия

Источник материала: realt.by

Вчера вечером загорелся один из символов Парижа – Нотр-Дам де Пари, Собор Парижской Богоматери. К настоящему моменту огонь ликвидировали, власти уточняют масштаб ущерба. Realt.byвспомнил, какие ещё культовые сооружения планеты страдали от пламени в последние годы. В список попал и один из важнейших архитектурных памятников Беларуси.



Фото: https://www.gazeta.ru/social/photo/pozhar_v_notr-dam-de-pari.shtml

Нотр-Дам де Пари (Собор Парижской Богоматери) Легендарный готический собор, воспетый в одноимённом романе Виктора Гюго, загорелся вчера вечером. Огонь охватил центральную часть храма, а потом перекинулся на одну из башен. В результате возгорания обрушился шпиль XIX века и рухнуло две трети крыши. Один из пожарных получил тяжёлые ранения. По данным властей, основные конструкции Нотр-Дам удалось сохранить . Также от огня спасли две башни. Однако огонь уничтожил часть тернового венца Иисуса Христа и мощи небесных покровителей Парижа: святого Дионисия и святой Женевьевы. Полностью сгорела покрытая металлом двускатная крыша основной части храма: её каркас был сделан из старого, легко воспламеняющегося дерева. Впрочем, от огня не пострадали 16 бронзовых статуй 1860 года: фигуры 4 евангелистов и 12 апостолов. Алтарь и крест Нотр-Дама остались нетронутыми, фасад собора и колокола удалось спасти от разрушения. Тушение пожара затрудняло желание властей сохранить уцелевшие конструкции, которые могли пострадать из-за огромного объёма воды. Часть экспонатов вывезли из храма перед началом реконструкции. По предварительным данным, источник возгорания находился на строительных лесах на крыше Нотр-Дама.



Фото: https://www.gazeta.ru/social/photo/pozhar_v_notr-dam-de-pari.shtml

Дворец Радзивиллов в Несвиже Резиденция «некоронованных королей Речи Посполитой» загорелась в сочельник 2002 года. Пожар возник по халатности двух слесарей, прогревавших отопительную систему замка паяльной лампой. Загоревшийся утеплитель работяги залили несколькими вёдрами воды, после чего ушли с чердака. Огонь уничтожил чердачные перекрытия и повредил часовую башню. Пламя стремительно распространялось по перекрытиям из деревянного бруса. Из-за большого объёма воды при тушении пожара сильно пострадали расписные стены, потолочные фрески и паркетные полы. Сокровище национальной архитектуры тушили все пожарные Несвижа и их коллеги из ближайших городов. К счастью, на момент пожара во дворце уже год шла реконструкция, поэтому ценных экспонатов в замке не было. В 2005 году Радзивилловский дворец включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, но весь комплекс открыли для туристов только в июле 2012 года.



Фото: https://mchs.gov.by/glavnoe/istoriya-odnoy-chs/149372/

Национальный музей Бразилии Бывшая резиденция императора в Рио-де-Жанейро вспыхнула в сентябре 2018 года. Пожар начался уже после закрытия музея и охватил все 3 этажа здания. Мгновенно распространившийся огонь уничтожил около 90% из 20 миллионов экспонатов: в частности, фреску из Помпеев, коллекции животных, насекомых, минералов, посуды, керамики, а также артефакты из Древнего Египта. Буквально за пару месяцев до трагедии Национальный музей отпраздновал своё 200-летие. Сотрудники музея неоднократно жаловались на нехватку государственного финансирования в условиях экономического кризиса в Бразилии. Администрация музея даже собирала пожертвования на открытие новых экспозиций. Власти назвали сам пожар национальной катастрофой, а его причиной – халатность.



Фото: https://twitter.com/CBSNews/status/1039023929149595648/photo/1

Останкинская башня в Москве Главная телевизионная башня России загорелась в августе 2000 года. Полностью выгорели 3 этажа на высоте около 450 метров, крупнейшие телеканалы и радиостанции России прервали вещание на Москву и Московскую область. Также лопнуло больше половины крепёжных тросов, из-за чего башня накренилась и некоторое время грозила рухнуть. В ходе происшествия погибли 3 сотрудника башни. Причиной пожара назвали самовозгорание перегревшихся кабелей, которые не выдержали перегрузки. Кроме того, шахта с кабелями и фидерами передающей аппаратуры (устройствами, с помощью которых сигнал передают от передатчика к антенне) не была оснащена автономными системами пожаротушения. Реконструкция Останкинской башни завершилась лишь в феврале 2008 года.



Фото: https://mnogoto4ka.ru/p10604/

Башня The Marina Torch Tower в Дубае Дубайский «факел» (torch – факел) вспыхнул ночью в феврале 2015 года. Пожар случился из-за того, что один из жильцов жарил мясо на балконном гриле на уровне 50-го этажа. Огонь быстро добрался до верхушки жилого небоскрёба высотой в 79 этажей, однако при происшествии никто не погиб. Тем не менее, 7 человек отравились угарным газом, 101 квартира получила серьёзные повреждения. Ещё один пожар случился в фешенебельном жилом комплексе в августе 2017 года. На этот раз источник возгорания находился на 9-м этаже. Пламя стремительно поднялось на верхние этажи: небоскрёб окутал дым, а прилегающие улицы засыпало обломками. К счастью, всех жильцов снова успели эвакуировать. Правда, причину нового инцидента власти не назвали.



Фото: https://www.bbc.co.uk/programmes/p03bcdp2