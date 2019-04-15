|
Европейские банки готовы выделить Беларуси 500 млн евро на дороги, мосты, энергетику и ЖКХ
16.04.2019 13:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр экономики Дмитрий Крутой провел переговоры с топ-менеджерами двух европейских банков, которые подтвердили намерение инвестировать в 2019 году в инфраструктурные проекты в Беларуси 500 млн евро.
Как
Кроме того, ЕБРР выразил заинтересованность в финансировании проекта в области тепловой реабилитации жилого сектора в Беларуси, а также продолжении работы в секторе водоснабжения и водоотведения. При этом Пию обратил особое внимание «на важность продолжения работы по предприватизацинной поддержке „Белинвестбанка“ и „Банк Дабрабыт“, а также ряду предприятий реального сектора».
Напомним, ЕБРР в 2018 году
Одной из тем беседы Дмитрия Крутого с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком
В минувшией году опорный банк Евросоюза впервые вышел на белорусский рынок и предоставил «Минскводоканалу» 84 млн евро для финансирования реконструкции и модернизации центральной очистной станции столицы.
Перспективным министр экономики назвал продолжение сотрудничества ЕИБ с белорусскими банками по кредитованию малого и среднего бизнеса. В 2018 году европейский банк
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию подтвердил намерение банка и далее наращивать в Беларуси объемы операций.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)