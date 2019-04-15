Европейские банки готовы выделить Беларуси 500 млн евро на дороги, мосты, энергетику и ЖКХ

Источник материала: Tut.by

Министр экономики Дмитрий Крутой провел переговоры с топ-менеджерами двух европейских банков, которые подтвердили намерение инвестировать в 2019 году в инфраструктурные проекты в Беларуси 500 млн евро.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию подтвердил намерение банка и далее наращивать в Беларуси объемы операций. В частности, планируется реализация масштабного проекта по реконструкции автомобильной дороги М-3, а также ряда мостов. Общая сумма инвестиций ЕБРР по этим направлениям может составить около 240 млн евро.

Кроме того, ЕБРР выразил заинтересованность в финансировании проекта в области тепловой реабилитации жилого сектора в Беларуси, а также продолжении работы в секторе водоснабжения и водоотведения. При этом Пию обратил особое внимание «на важность продолжения работы по предприватизацинной поддержке „Белинвестбанка“ и „Банк Дабрабыт“, а также ряду предприятий реального сектора».

Напомним, ЕБРР в 2018 году профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более 360 млн евро, что является лучшим результатом за все время работы банка в стране.

Одной из тем беседы Дмитрия Крутого с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком стал ход подготовки новых инфраструктурных проектов в области энергоэффективности, жилищно-коммунального хозяйства, а также транспортной сфере. Планируется, что в текущем году будут подписаны кредитные соглашения по указанным проектам на сумму около 260 млн евро.

В минувшией году опорный банк Евросоюза впервые вышел на белорусский рынок и предоставил «Минскводоканалу» 84 млн евро для финансирования реконструкции и модернизации центральной очистной станции столицы.

Перспективным министр экономики назвал продолжение сотрудничества ЕИБ с белорусскими банками по кредитованию малого и среднего бизнеса. В 2018 году европейский банк выделил на эти цели «Беларусбанку» и «Белагропромбанку» 75 млн евро.