Экспорт белорусских битумных смесей сократился в 100 раз

Источник материала: Tut.by

В январе-феврале экспорт белорусских битумных смесей уменьшился в 100 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет агентство БелаПАН со ссылкой на официальные статистические данные.



Фото: Reuters

Так, в январе-феврале Беларусь поставила на внешние рынки 2413 тонн битумных смесей, что составляет 1% от объема их экспорта в январе-феврале 2018 года.

В стоимостном выражении экспорт битумных смесей составил 745,8 тысяч долларов и сократился на 99,2% по сравнению с январем-февралем 2018 года.

Следует отметить, что существенное сокращение экспорта белорусских битумных смесей произошло на фоне резкого сокращения импорта в Беларусь российских нефтепродуктов.

Так, в январе-феврале Беларусь импортировала 9458 тонн российских нефтепродуктов на 5,39 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт российских нефтепродуктов в Беларусь снизился на 98,6% в физическом выражении и на 97,8% в стоимостном выражении.

Напомним, российские власти в 2018 году упрекнули Беларусь в реэкспорте нефтяной продукции (под видом нефтехимической) и со второй половины прошлого года поставки российских нефтепродуктов в Беларусь стали снижаться.

Согласно межправительственным договоренностям, с 1 ноября 2018 года Россия поставляет нашей стране только те нефтепродукты, которые не производятся в республике.