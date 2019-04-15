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Экспорт белорусских битумных смесей сократился в 100 раз
16.04.2019 13:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В январе-феврале экспорт белорусских битумных смесей уменьшился в 100 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет агентство БелаПАН со ссылкой на официальные статистические данные.
Так, в январе-феврале Беларусь поставила на внешние рынки 2413 тонн битумных смесей, что составляет 1% от объема их экспорта в январе-феврале 2018 года.
В стоимостном выражении экспорт битумных смесей составил 745,8 тысяч долларов и сократился на 99,2% по сравнению с январем-февралем 2018 года.
Следует отметить, что существенное сокращение экспорта белорусских битумных смесей произошло на фоне резкого сокращения импорта в Беларусь российских нефтепродуктов.
Так, в январе-феврале Беларусь импортировала 9458 тонн российских нефтепродуктов на 5,39 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт российских нефтепродуктов в Беларусь снизился на 98,6% в физическом выражении и на 97,8% в стоимостном выражении.
Напомним, российские власти в 2018 году упрекнули Беларусь в реэкспорте нефтяной продукции (под видом нефтехимической) и со второй половины прошлого года поставки российских нефтепродуктов в Беларусь
Согласно межправительственным договоренностям, с 1 ноября 2018 года Россия поставляет нашей стране только те нефтепродукты, которые не производятся в республике.
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Это произошло на фоне резкого сокращения импорта в Беларусь российских нефтепродуктов.
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