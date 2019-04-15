«Взяли и за один сезон отремонтировали все дороги города». Как атомщики меняют города

Источник материала: Tut.by

Развитие ядерных технологий радикально меняет облик и инфраструктуру «избранных» городов. Белорусский Островец, который до 2012 года и городом не был, теперь не узнать. Но дома, дороги, детсады и школы — далеко не все, что могут дать городу и его жителям современные технологии. При этом ряд проблем моногородов требует особого внимания, и российский опыт может быть полезен.



Островец. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Особые требования — особые условия

«Многие города, где присутствуют предприятия топливного подразделения „Росатома“, ТВЭЛ, создавались именно под эти предприятия. Так что все эти сорок лет мы устойчивым развитием, только это так не называли», — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, выступая на форуме «Атомэкспо» в Сочи.

В состав топливной компании входит около 80 предприятий в разных частях России. Это предприятия по обогащению урана, по производству ядерного топлива. Особую ответственность компания чувствует за три закрытых города, вроде Новоуральска (Свердловск-44) и один новый город Глазов, где 60% рабочих мест обеспечивает Чепецкий механический завод (производит изделия из циркония, природного и обедненного урана). Всего на предприятиях ТВЭЛ работает 22 тысячи человек. «Но вы прекрасно понимаете, что эту цифру можно смело умножать на четыре для обычного города, и неизвестно на сколько — если это город закрытый», — отметила Никипелова.

Перовой эксперт отметила проблему окружающей среды и наследия. «Ресурсосбережение и минимизация влияния на окружающую среду — это даже не обсуждается», — заявила она, в качестве примера отметив, что предприятия группы берут воду из рек грязнее, чем возвращают назад.

Также атомщики во всех странах ответственно подходят к тем предприятиям, которые уже не нужны для бизнеса и их необходимо вывести из эксплуатации. «Таких проектов у нас выведено уже более 20. Многие из них выводились впервые в мире или впервые в России. В частности, уран-графитовый реактор в Северске впервые в мире — до браунфилд выведен путем захоронения на месте. Впервые в России мы до зеленой площадки вывели ядерную установку на химико-металлургическом заводе в Красноярске — сейчас на этом месте развивается гражданское производство», — рассказала Никипелова.

Вторая часть устойчивого развития — это экономика. Президент ТВЭЛ отметила, что устойчивое положение городов присутствия не может обеспечиваться одним видом бизнеса. Компания развивает сама дополнительные виды деятельности. Эти вопросы решаются в тесном взаимодействии с местными властями. «Три из наших городов присутствия в феврале получили статус территорий опережающего развития. Здесь уже реализуется более 40 инвестпроектов, не менее 3 тысяч рабочих мест будет создано, более 30 млрд рублей составят инвестиции», — рассказала она, отметив, что предлагаемые налоговые льготы крайне интересны предпринимателям.

«Мы создаем и взращиваем предпринимательскую среду на местах», — также заверила спикер. Компания создала Фонд развития и поддержки предпринимательства, выдают гранты, субсидии и займы. «За семь лет две тысячи рабочих мест создано в наших городах присутствия», — отметила президент ТВЭЛ.

«Кроме этого, жители должны просто жить в комфортном городе. И не только сотрудники наших предприятий. Отдельное большое направление- наш вклад в развитие территорий присутствия. В рамках соглашений с местными властями мы договариваемся с областью, что дополнительные налоговые отчисления, которые генерируют наши предприятия, перераспределяются по заранее согласованному списку на развитие городов. С 2012 года объем таких дополнительных средств составил порядка 4 млрд рублей (62,3 млн долларов). За такие деньги можно много чего хорошего сделать. К примеру, в прошлом году, просто взяли, и за один сезон отремонтировали все дороги города Глазова. Все счастливы…», — рассказала Наталья Никипелова.

«Атомный» город — «умный» город

Гендиректор «Русатом инфраструктурные решения» Ксения Сухотина подчеркнула, что атомная энергетика должна обеспечивать вклад в развитие человеческого капитала отрасли. «Привлекать и удерживать лучших. Только так возможно развитие», — считает она.

Эксперт рассказала про концепцию «Умный город» Росатома, когда на базе уже существующей инфраструктуры внедряют платформу, позволяющую выйти на новый уровень взаимодействия между жителями и муниципалитетом.

О том, как это выглядит на практике, рассказал Алексей Голубев, мэр Сарова, атомного города, вошедшего в перечень пилотных для внедрения комплекса мероприятий «умный город».

Видео: «Русатом Инфраструктурные решения»

В рамках платформы (smartsarov.ru или умныйсаров.рф) объединены 30−35 сервисов для жителей и бизнеса. «Вот, к примеру, одна из ключевых российских проблем — дороги. Мы не только сделали цифровое общение с муниципалитетом о тех местах, которые волнуют людей, но и обратили внимание на то, как выстроен сам процесс принятия решений, согласований. Оказалось, что даже в муниципалитете есть минимум шесть уровней управления, принимающих участие в принятии решения. И мы решили спрямить процессы — чтобы на ситуацию реагировали именно те, кто должен за это отвечать», — рассказал Голубев.

Выяснилось, что в городе есть ямы на дорогах, которым уже сто лет и они никого не волнуют, а есть те места города, которые беспокоят многих. «Ими занимаемся. Срок устранения жалоб по конкретным ямам — от 1 дня. Эта платформа не просто меняет отношения граждан и муниципалитета, она меняет процессы в самом муниципалитете», — заверил мэр.

Платформу запустили в опытную эксплуатацию только 1 июня 2018 года, и сейчас ею пользуется 10 тысяч уников при населении около 100 тысяч человек.

В Беларуси таких проектов пока нет, но Островец и сейчас пользуется повышенным вниманием властей. Зампред Островецкого райисполкома Виктор Свилло рассказал, что ежегодные бюджетные вливания в развитие Островца и его инфраструктуры в среднем в полтора раза превышают бюджет самого района.



Островец. Фото: TUT.BY

Например, бюджет района на 2019 год составляет 24 млн долларов, по инвестпрограмме, за счет которой финансируется реализация комплексного перспективного плана, Островец должен получить примерно 34 млн долларов.

«Мы получили хорошие новые дороги, целый ряд дошкольных учреждений объекты для физкультутры. Мы очень благодарны за выбор этой площадки для АЭС, это создает новые рабочие места для местных жителей, повышает доходы бюджета», — отметил он.