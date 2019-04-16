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Россия добивается права не признавать белорусский ветеринарный контроль

16.04.2019 14:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия хочет отменить решение Евразийский экономической комиссии (ЕЭК), обязывающее ее не закрывать свой рынок для белорусского молока при наличии у него ветеринарных документов, сообщает «Коммерсантъ». Беларусь, в свою очередь, требует исполнения договора — вопрос будет вынесен на межправсовет ЕАЭС.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На заседании Евразийского межправсовета, которое пройдет в Ереване 30 апреля, Москва будет добиваться отмены решения ЕЭК № 11 от 22 января 2019 года «О выполнении РФ обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС». Этот документ — реакция ЕЭК на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Беларуси: в ЕАЭС действует норма о взаимном признании ветеринарных сертификатов, и закрытие рынка РФ от сертифицированной белорусской продукции комиссия признала нарушением.

Ограничение Россельхознадзора было введено с 6 июня 2018 года на поставки «молока и сливок, а также сухого молока» в таре объемом более 2,5 литра; при этом власти РФ настаивали на том, что оно «не может считаться закрытием рынка» — поставки в более мелкой фасовке не ограничивались. Однако ЕЭК посчитала иначе и фактически обязала РФ выполнять союзный договор и принимать белорусские ветсертификаты.

Решение комиссии вступило в силу в конце февраля. По данным «Коммерсанта», 21 февраля первый вице-премьер России Антон Силуанов обратился к председателю ЕЭК Тиграну Саркисяну с предложением его отменить, как «дающее… неверный сигнал о возможности безнаказанно злоупотреблять» нормой о взаимном признании ветсертификатов, так как «белорусской ветеринарной службой осуществлялась в том числе и сертификация продукции с предприятий, у которых отсутствуют мощности и оборудование» для ее выпуска. 23 февраля эту позицию поддержал и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, предложивший приостановить вступление в силу решения ЕЭК до рассмотрения вопроса о его отмене.

Власти Беларуси, со своей стороны, уведомили ЕЭК о том, что при рассмотрении этого вопроса не соблюден регламент — и принятие его к рассмотрению «представляется неправомерным», говорится в письме премьер-министра Сергея Румаса в адрес Саркисяна.

Беларусь — крупнейший поставщик молочной продукции в Россию. У Россельхознадзора уже давно возникают претензии к качеству поставляемого из Беларуси молочки. Москва довольно часто упрекает Минск в поставках санкционного продовольствия. В ответ на это Беларусь сетует на то, что владельцы ряда агрохолдингов РФ таким образом пытаются ограничить поставки продукции, произведенной на белорусских заводах. В Минске также утверждают, что поставками санкционки занимаются российские бизнесмены.

 
Теги: Минск
 
 
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На заседании Евразийского межправсовета, которое пройдет в Ереване 30 апреля, Москва будет добиваться отмены решения ЕЭК № 11 от 22 января 2019 года «О выполнении РФ...
 
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