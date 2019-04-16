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Участки на пр.Дзержинского проданы с молотка за рекордных 19 миллионов рублей. Лот разыгрывали 2 часа 50 минут

16.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Участки на пр.Дзержинского проданы с молотка за рекордных 19 миллионов рублей. Лот разыгрывали 2 часа 50 минут
Источник: mgcn.by

На лот было подано 4 заявки от известных в Минске застройщиков – компаний «Айрон», «Жилстройкомплект», «Гранд Хаус инжиниринг» и «Вильнюсстрой», три из которых строят в этом районе жилье. По всей видимости, это и стало основной причиной упорной борьбы между ними.

Лот был выставлен на аукцион за 2 миллиона 581 тысячу 860 рублей.

Торги начались с 2 миллионов 715 тысяч рублей. На отметке в 5 миллионов 141 рубль сошла с дистанции одна компания. Шаг за шагом — до 9 миллионов 708 тысяч рублей — торги вели три застройщика.

Однако при объявлении этой суммы никто из участников торгов не поднял свой номер. Аукционисту пришлось вернуться к предыдущей сумме в 9 миллионов 245 рублей. Далее претенденты на лот сами называли сумму, которая превышала предыдущую.

Суммы назывались разные — от 125, 100, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5 тысяч рублей до минимальной 1 тысячи рублей. Видно было, что у участников аукциона сдают нервы. В ходе торгов называлась даже сумма с копейками, равная 14 миллионам 666 тысячам 666 рублям 66 копейкам.

После отметки в 15 миллионов 220 тысяч рублей борьбу за лот продолжили два участника. Никто из них не хотел уступать.

В итоге победителем аукциона стала компания «Град Хаус инжиниринг», представитель которой и назвал последнюю сумму, равную 19 миллионам 120 тысячам рублей.

Участок под многоквартирную жилую застройку с объектами общественного значения насчитывает 4,9 гектара и имеет большие обременения. Для строительства жилья застройщику необходимо отселить и снести 44 жилых и нежилых строения:

— на ул. Стасова, 4;

— по пер. Землемерному, 3;

— на ул. ­ 2-й Землемерной, 24, 24А, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51;

— на ул. 2-й Щорса, 20А, 33, 39, 41;

— на ул. Щорса, 43;

— на ул. 1-й Землемерной, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52.

Ориентировочный размер убытков на снос и отселение составляет 13 702 659,95 рубля.

Впервые единым лотом вместе с этим участком реализовывался еще один на проспекте Дзержинского. Он насчитывает 1,3045 гектара и предназначен для строительства многофункционального административно-делового комплекса с паркингом.

Для строительства комплекса необходимо отселить и снести 5 жилых и нежилых строений:

— на ул. 1-й Землемерной, 54, 56, 58, 60;

— на ул. 2-й Землемерной, 57.

Ориентировочный размер убытков на снос и отселение составляет 826 026,56 рубля, возмещение потерь сельскохозяйственного производства — 3104,48 рубля.

Организатором аукциона выступил Минский городской центр недвижимости.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня на аукционе с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений впервые одним лотом продавались два участка под жилую застройку и...
 
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