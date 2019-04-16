Март 2019: средняя цена проданных в Минске квартир вновь снизилась

По сравнению с февралем больше сделок регистрировали с двух- и трехкомнатными квартирами (+4% и +6% соответственно). 4-комнатных квартир купили на 11% меньше, спрос на «однушки» остался на прежнем уровне.

На квартиры в готовых новостройках пришлось 7,4% всех сделок. На рубеже 2018-2019 годов этот показатель достиг исторического минимума, что указывает на дефицит готового жилья на первичном рынке.

Заводской район столицы пользовался повышенным спросом — его доля оказалась одной из самых высоких за последние 2 года. Также активнее, чем обычно, покупали квартиры в Ленинском районе столицы.

В марте активизировался спрос на дорогие квартиры в современных каркасно-блочных домах, а также домах сталинской эпохи.

В то время как цены предложения квартир продолжают расти, реальные сделки демонстрируют иную динамику. Cредняя цена проданных квартир поданным реальных сделок снизилась в марте на1,4% исоставила1286$/м2.

Взависимости отчисла комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1392$/м2 (+0,8% замесяц)— $48 500;

· 2-комнатные квартиры: 1235$/м2 (-1,1%)— $59 275;

· 3-комнатные квартиры: 1166$/м2 (-5,3%)— $78 000;

· 4-комнатные квартиры: 1151$/м2 (-1,5%)— $82 000.

Если судить по средним ценам сделок, то «однушки» сейчас самые дорогие по отношению к 2- и 3-комнатным квартирам за почти 7-летнюю историю наблюдений. Нечто подобное также наблюдалось осенью 2013 и в конце 2014 годов, когда цены начинали снижаться после достижения локального пика.



