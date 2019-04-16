|
Фигуранту «дела Арбузова» дали 4 года и освободили в зале суда
16.04.2019 17:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в суде Заводского района Минска был оглашен приговор Андриану Сурману, которого обвиняли в пособничестве компаниям крупного белорусского бизнесмена Виталия Арбузова в уклонении от уплаты налогов.
Как следует из сообщения на
Сурман был освобожден из-под стражи в зале суда. Однако с учетом нахождения в СИЗО ему еще предстоит отбыть 2 года «домашней химии».
Напомним, в апреле 2017 года Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК «выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования». Ключевые фигуранты по этому делу были задержаны. Через некоторое время многие из них
Суд на Андрианом Сурманом начался в январе 2019 года. Гособвинитель
Андриан Сурман вину не признавал. Виталий Арбузов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в суде Заводского района Минска был оглашен приговор Андриану Сурману, которого обвиняли в пособничестве компаниям крупного белорусского бизнесмена...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)