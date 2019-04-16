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Бабич перевел в Минск еще одного своего бывшего коллегу из Приволжья

16.04.2019 17:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юрий Золотарев был назначен торговым представителем России в Беларуси. Распоряжение премьер-министра РФ об этом было опубликовано 16 апреля на официальном российском интернет-портале правовой информации. Он стал очередным российским дипломатом, который перед назначением в Беларусь работал в аппарате Михаила Бабича в Приволжском федеральном округе РФ.


Юрий Золотарев, фото: pfo.gov.ru

Золотарев сменил на посту торгпреда Николая Асаула, который проработал в Минске всего восемь месяцев. В распоряжении об освобождении его с должности указано, что Асаул сам попросил об увольнении.

Золотарев в течение нескольких лет был заместителем Михаила Бабича, пока тот работал полпредом президента России Приволжском федеральном округе. TUT.BY писал о том, что Бабич Минск">перевел к себе в Минск уже как минимум шесть своих бывших сотрудников из полпредства в ПФО, включая бывших силовиков Алексея Сухова и Андрея Клинцевича.

 
Теги: Минск
 
 
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Юрий Золотарев сменил на посту торгпреда Николая Асаула, который проработал в Минске всего восемь месяцев.
 
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