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«Разделяем горечь от потери, которая постигла всех христиан». Лукашенко - о пожаре в Нотр-Дам

16.04.2019 19:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону и народу этой страны из-за пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Reuters

«Разделяем с французским народом горечь от большой потери, которая постигла всех христиан и международное сообщество, и надеемся на быстрое восстановление этого выдающегося памятника мировой архитектуры», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что сообщение об этом происшествии сожалением и скорбью отозвалось в белорусском обществе.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля и длился более 12 часов. В результате обрушились шпиль и часы собора, сгорела практически вся крыша здания. При пожаре пострадали двое полицейских и один пожарный, всего на месте происшествия работали почти 400 человек.

 
 
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Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Франции Макрону и народу этой страны из-за пожара в соборе Парижской...
 
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