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«Разделяем горечь от потери, которая постигла всех христиан». Лукашенко - о пожаре в Нотр-Дам
16.04.2019 19:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону и народу этой страны из-за пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщает пресс-служба главы государства.
«Разделяем с французским народом горечь от большой потери, которая постигла всех христиан и международное сообщество, и надеемся на быстрое восстановление этого выдающегося памятника мировой архитектуры», — отметил Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что сообщение об этом происшествии сожалением и скорбью отозвалось в белорусском обществе.
Пожар в соборе Парижской Богоматери
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Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Франции Макрону и народу этой страны из-за пожара в соборе Парижской...
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