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ВВП Беларуси в I квартале вырос на 1,1%
16.04.2019 17:39 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-марте вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br28,6 млрд, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню I квартала 2018 года.
Индекс-дефлятор ВВП в I квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду 2018 года составил 106%.-0-
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-марте вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном...
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