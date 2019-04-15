ВВП Беларуси в I квартале вырос на 1,1%

Источник материала: БелТА

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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-марте вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br28,6 млрд, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню I квартала 2018 года.

Индекс-дефлятор ВВП в I квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду 2018 года составил 106%.-0-