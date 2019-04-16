ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд рассмотрел жалобу оппозиции на запрет Мингорисполкома провести митинг 24 марта у оперного театра

16.04.2019 22:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Московского района рассмотрел жалобу лидеров ОГП, БСДП (Грамада) и движения «За Свободу» о признании действий должностных лиц Мингорисполкома неправомерными в связи с запретом провести митинг в честь Дня Воли 24 марта у оперного театра. Суд поддержал отказ городских властей.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, несколько оппозиционных партий и движение «За Свободу» в феврале подали заявку в Мингорисполком о проведении митинга 25 марта возле Большого театра оперы и балета. Власти отказали, сославшись на то, что организаторы распространили информацию о предстоящем митинге в СМИ. Но, как оказалось позже, организаторы в заявке указали две даты для проведения митинга, о второй — 24 марта — нигде не сообщали и все равно получили отказ.

— О 24 марта мы умышленно не говорили никому, поэтому считаем отказ Мингорисполкома незаконным и будем его обжаловать в суде, — говорил в марте Губаревич.

В суде заявители просили признать решение незаконным, обязать Мингорисполком восстановить нарушенные права (в частности, разрешить проведение мероприятия на выбранной площадке в выбранное авторами жалобы время). Они также обращали внимание на то, что доказательств размещения информации об акции до получения разрешения нет.

Выслушав доводы обеих сторон, судья Анципчук приняла решение отказать в удовлетворении жалобы. Она заявила, что власти учли при запрете мероприятия все обстоятельства дела.

«Во время судебного заседания мы так и не увидели доказательства того, что отказ был обоснованным, — прокомментировал итоги судебного заседания председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич. — Представитель горисполкома пытался привести много дополнительных аргументов, которые явно всплыли не на момент подготовки отказа, а уже когда мы подали на него жалобу.

«В документе о запрете мероприятия не были прописаны конкретные причины для отказа, а на суде представитель Мингорисполкома Юрий Уральский неоднократно ссылался на ст. 9 Закона «О массовых мероприятиях», который регулирует место и время проведения акций. Однако в этом году представители политических сил подали заявку, аналогичную прошлогодней. Напомним, что в 2018-м по ней было принято положительное решение», — добавил и. о. председателя ОГП Николай Козлов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале марта власти запретили проводить митинг 25 марта, сославшись на то, что организаторы распространили информацию о предстоящем митинге в СМИ. Но, как...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Турецкий банк в Беларуси и товарооборот 1,5 млрд долларов. Лукашенко съездил к Эрдогану
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика