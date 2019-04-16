Суд рассмотрел жалобу оппозиции на запрет Мингорисполкома провести митинг 24 марта у оперного театра

Источник материала: Tut.by

Суд Московского района рассмотрел жалобу лидеров ОГП, БСДП (Грамада) и движения «За Свободу» о признании действий должностных лиц Мингорисполкома неправомерными в связи с запретом провести митинг в честь Дня Воли 24 марта у оперного театра. Суд поддержал отказ городских властей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, несколько оппозиционных партий и движение «За Свободу» в феврале подали заявку в Мингорисполком о проведении митинга 25 марта возле Большого театра оперы и балета. Власти отказали , сославшись на то, что организаторы распространили информацию о предстоящем митинге в СМИ. Но, как оказалось позже, организаторы в заявке указали две даты для проведения митинга, о второй — 24 марта — нигде не сообщали и все равно получили отказ.

— О 24 марта мы умышленно не говорили никому, поэтому считаем отказ Мингорисполкома незаконным и будем его обжаловать в суде, — говорил в марте Губаревич.

В суде заявители просили признать решение незаконным, обязать Мингорисполком восстановить нарушенные права (в частности, разрешить проведение мероприятия на выбранной площадке в выбранное авторами жалобы время). Они также обращали внимание на то, что доказательств размещения информации об акции до получения разрешения нет.

Выслушав доводы обеих сторон, судья Анципчук приняла решение отказать в удовлетворении жалобы. Она заявила, что власти учли при запрете мероприятия все обстоятельства дела.

«Во время судебного заседания мы так и не увидели доказательства того, что отказ был обоснованным, — прокомментировал итоги судебного заседания председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич. — Представитель горисполкома пытался привести много дополнительных аргументов, которые явно всплыли не на момент подготовки отказа, а уже когда мы подали на него жалобу.

«В документе о запрете мероприятия не были прописаны конкретные причины для отказа, а на суде представитель Мингорисполкома Юрий Уральский неоднократно ссылался на ст. 9 Закона «О массовых мероприятиях», который регулирует место и время проведения акций. Однако в этом году представители политических сил подали заявку, аналогичную прошлогодней. Напомним, что в 2018-м по ней было принято положительное решение», — добавил и. о. председателя ОГП Николай Козлов.