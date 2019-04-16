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Единого рынка не вышло: РФ не хочет пускать к себе белорусскую «молочку»
16.04.2019 21:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
РФ хочет отменить одно из решений ЕЭК и добивается права не признавать белорусские сертификаты на ветеринарный контроль.
Как сообщает российский «
По информации издания, РФ намерена добиваться отмены решени ЕЭК, которое обязывает страну не закрывать свой рынок для белорусской молочной продукции в случае, если у продукции есть ветеринарные документы. Причина в недовольстве российской стороны белорусским ветеринарным контролем, который, по их мнению, выдает документы даже предприятиям без надлежащего оборудования.
Беларусь же требует исполнения договора, согласно которому механизм отказа от взаимного принятия ветеринарных сертификатов не предусмотрен. Поскольку стороны не могут сами найти решение проблемы, вопрос будет вынесен на межправсовет ЕАЭС, который пройдет 30 апреля в Ереване.
Решение ЕЭК о взаимном признании ветсертификатов было принято 22 января 2019 года как мера по борьбе с ограничениями на поставки в Россию белорусской молочной продукции: комиссия в данном споре
Однако российская сторона сразу же начала предпринимать активные действия для отмены данного решения. Сперва к председателю ЕЭК Тиграну Сакисяну обратился российский вице-премьер Антон Силуанов, позднее его поддержал и премьер Дмитрий Медведев. Белорусская же сторона официально назвала возможную отмену решения неправомерной.
Между тем, на долю Беларуси приходится 84% от всего ввезенного в РФ в 2018 году молока. От поставок зависят крупнейшие российские производители кондитерской продукции.
Напомним, что Александр Лукашенко
Отметим, что только на минувшей неделе Россельхознадзор ввел ряд органичений и запретов, касающихся белорусской продукции. Так, 9 апреля Россельхознадзор
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РФ хочет отменить одно из решений ЕЭК и добивается права не признавать белорусские сертификаты на ветеринарный контроль.
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