ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совместная коллегия аграрных ведомств Беларуси и России пройдет в Минске 15 мая

17.04.2019 10:26 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Совместная коллегия аграрных ведомств Беларуси и России пройдет в Минске 15 мая
Фото из архива

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание коллегий аграрных ведомств Беларуси и России пройдет в Минске 15 мая, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время V Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Коллегия состоится 15 мая в Минске. Будут обсуждаться вопросы торговли: соблюдение балансов поставок отдельных видов сельхозпродукции и в целом торгового оборота. Второй вопрос - ветеринарно-фитосанитарный надзор, дальнейшее совершенствование систем электронного документооборота. Третий вопрос - совместные союзные программы в сфере сельского хозяйства", - рассказал Алексей Богданов.

V Экспортный форум "Беларусь молочная" проходит в Минске 17-19 апреля. Организатором выступает отраслевой журнал "Продукт.BY" при содействии Минсельхозпрода Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание коллегий аграрных ведомств Беларуси и России пройдет в Минске 15 мая, сообщил сегодня журналистам начальник...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Витебске пройдут последние торги по продаже имущества фабрики «КИМ». Найдутся ли покупатели?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика